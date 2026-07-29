Fatih Sultan Mehmed’in hocası Akşemseddin Hazretleri’nin yaptırdığı camide restorasyon çalışmaları sürüyor

Çorum'un İskilip ilçesinde bulunan ve Fatih Sultan Mehmet'in akıl hocası Akşemseddin Hazretleri'nin inşa ettirdiği tarihi camideki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaları inceleyen Çorum Valisi Ali Çalgan, "Nerede tarihi bir yapı varsa, nerede ecdattan yadigar bir eser varsa bunları bulmaya, bunları ayağa kaldırmaya ve ziyaretçilerimizin istifadesine sunmaya çalışacağız" dedi.

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Dereseki k öyü Evlik Mahallesi'nde 1440 – 1452 yılları arasında irşad görevinde olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin Hazretleri tarafından inşa ettirilen çivisiz camide başlatılan restoran çalışmaları devam ediyor. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Caminin çatı onarımıyla ilgili projenin de hazır olduğu belirtildi. Çorum Valisi Ali Çalgan, restorasyon çalışmalarının devam ettiği Akşemseddin Camii ile Nuru'l Hüda Türbesi ve çilehanede incelemelerde bulundu. İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak'ın eşlik ettiği Vali Çalgan, Akşemseddin Camii'nin bölgedeki en güzel tarihi camilerden birisi olduğunu ifade etti.

"Tarihin bu bölgedeki en güzel camilerinden bir tanesini inşa etmişler"

Yapılan incelemelerin ardından açıklamlarlarda bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Akşemseddin Hazretleri'nin 1450'li yıllarda, eldeki yazılı kaynaklara göre 8 ile 10 yıl arasında tıbbi aromatik bitkilerden şifa, ilaçlar elde etmek için burada çalıştığı ifade ediliyor. Çünkü bu bölgenin bu bitkiler açısından dan zengin olduğu biliniyor. Bugün de varlığını sürdürüyor. Burada bulunduğu sürece irşat faaliyetleri de devam ettirmiş. Önce tarihin bu bölgedeki en güzel camilerinden bir tanesini inşa etmişler. Tamamen ahşap bir cami. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından tescil edilmiş, büyük onarımları yapılmış. Kısmi işleri de inşallah bu yaz halledilecek. Burası da bulunduğumuz mekanda evlatlarının meskun olduğu bir hazine. Burada da Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tadilat, tamirat, restorasyon hizmetleri verilmiş" dedi.

"Her gün bir yerde, bir çalışmayla, bir vesileyle yeni bir şey öğreniyoruz"

Tarihi alanların ön plana çıkarılması konusunda gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Vali Çalgan, "Köy içinde incelemelerde bulunurken çilehane olduğunu değerlendirdiğimiz bir mekan var. Onunla ilgili de Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze buranın vakıf eseri olarak tescil ettirilmesi için bilirkişilerimiz, uzmanlarımızı davet edeceğiz. Olması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz burayı da kendi envanterine kaydedecek ve arkasından da gerekli bakımı, onarımı yapılacaktır. Buralar her köşesi maneviyat kokan, büyük şahsiyetlerin hayatlarını geçirdiği, ruhlarının dolaştığı mekanlar. Her gün bir yerde, bir çalışmayla, bir vesileyle yeni bir şey öğreniyoruz. Tarihi vesikalarda bunların doğruluğunu teyide çalışıyoruz. Bugün buraya gelmekten büyük bir memnuniyet, mutluluk duydum. İnşallah nerede tarihi bir yapı varsa, nerede ecdattan yadigar bir eser varsa Vakıflar Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere Kültür Bakanlığımız, İl Özel İdaremiz, Mahalli İdareler ile hep birlikte bunları bulmaya, bunları ayağa kaldırmaya ve ziyaretçilerimizin istifadesine sunmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı