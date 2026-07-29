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Telegram kurucusu Pavel Durov'un başı Rusya'yla belada: Uluslararası aranacak

Telegram kurucusu Pavel Durov'un başı Rusya'yla belada: Uluslararası aranacak
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'a "terör faaliyetlerine yardım" suçlaması yöneltildiğini ve hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'a "terör faaliyetlerine yardım" suçlaması yöneltildiğini ve hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığını bildirdi.

"TERÖR FAALİYETLERİNE YARDIM" İLE SUÇLANIYOR

FSB'den yapılan açıklamada, Telegram yönetiminin Rusya'daki terör ve sabotaj eylemlerinin koordinasyonunda kullanılan kanal ve botları kaldırmadığı vurgulandı.

Durov hakkında terör faaliyetlerine yardım suçlaması kapsamında soruşturma yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, uluslararası arama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna istihbarat servisleri ile terör ve aşırılık yanlısı örgütlerin, Telegram'daki çok sayıda kanal, sohbet grubu ve botu Rusya'da sabotaj ve terör saldırıları, toplu katliamlar ve siber dolandırıcılık faaliyetlerini hazırlamak ve koordine etmek amacıyla kullandığı belirtildi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Rusya'da, Telegram'a bir süre önce erişim engeli getirilirken, şirkete toplamı 100 milyon rubleyi aşan para cezaları da verilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Telegram'ın yeniden tam kapasiteyle çalışmasına ilişkin temasların sürdüğünü, ancak şirket temsilcilerinin bu süreçte yeterince aktif davranmadığını söylemişti.

Telegram, Rusya'nın en popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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