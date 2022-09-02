Eskişehir yerel: Toprağın Sanatçıları Eskişehir'de

Eskişehir haberler... Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve birçok etkinliği bünyesinde barındıran Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun 15’incisi başlıyor. Sempozyuma katılan sanatçılar, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı ziyaret etti.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve birçok etkinliği bünyesinde barındıran Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun 15'incisi başlıyor. Sempozyuma katılan sanatçılar, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

Tepebaşı Belediyesi tarafından konsepti ve çeşitliliğiyle dünyada sadece Eskişehir'de düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun 15'incisi, 5-17 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sempozyum bu yıl da sanat etkinlikleri, sergiler, sanatçı sunumları ve torna yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

Öte yandan, el emeği ürünler satış noktaları, çocuk oyun parkı, yemek yarışmaları, konserler ve çocuk atölyeleri de Eskişehirliler'e sanat dolu günler yaşatacak.

SANATÇILAR ESKİŞEHİR'E GELDİ

15'inci Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Romanya (Delia Maxim), Küba (Martha Jimenez), İtalya (Massimo Pistone) ve Güney Kore'den (Kim Yong Moon) sanatçıların katılımı ile düzenleniyor.

Sempozyuma Türkiye adına İbrahim Vefa İrdelp, Pınar Baklan, Necati Seydi Ferahoğlu ve Kaan Canduran katılıyor.

Sempozyum için Eskişehir'e gelen sanatçılar, ilk olarak önceki sempozyumlarda ortaya çıkan ve açık alanlar ile belediye hizmet binasında sergilenen eserleri inceledi. Sanatçılar ve sempozyumun sanat danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı da makamında ziyaret etti. Sanatçıları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da kentin sanat birikimine sağlayacakları katkılar için de şimdiden teşekkür etti.

"DÜNYA ÜLKELERİNDE SAYILI SEMPOZYUMLARIN İÇİNDE"

Konuk sanatçılar ise sempozyum ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-İbrahim Vefa İrdelp: "Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Türkiye'yi bırakın, dünya ülkelerinde sayılı sempozyumların içinde. Oldukça prestijli ve sanatçıların katılmak istediği bir etkinlik. Çok güzel işler yapılıyor, akademik açıdan ve seramik camiası içinde oldukça prestiji yüksek bir sempozyum. Eskişehirlilerin hepsini sempozyuma bekliyoruz. Şehrin sanatsal kimliğine katkı sunan bir etkinlik."

-Necati Seydi Ferahoğlu: "Öncelikle çok heyecanlıyım. Bir şehirde, bu kadar uzun süreli bir sosyal etkinliği, sanatsal faaliyeti sürdürmek çok zor. Bunu başarmak da çok büyük bir azim, güç gerektiriyor. Güzel işler çıkacağına inanıyorum. Eskişehirlilerin katılacağını düşünüyorum. Eskişehirler çok güzel bir şehirde, sosyal faaliyetler ile zenginleştirilmiş bir hayat sürüyorlar, bu açıdan çok şanslılar."

-Pınar Baklan: "Çok mutlu oldum. Şehri ziyaretlerimde eserleri görüyordum. Hep içimde olan bir istekti, eserlerim Eskişehir'de kamusal alanlarda sergilensin istiyordum. Halkın, akademi ve sanat camiası ile bütünleştiği bir etkinlik. Her şey şehirle iç içe yaşanıyor. Eskişehir halkını çalışma alanlarımızı, sergilerimizi görmeye davet ediyoruz. Başkanımıza da emekleri, daveti, özverisi için çok teşekkür ediyorum."

-Kaan Canduran: "Kamusal sanatta Türkiye'de sayılı örneklerden biri burası. Bu kadar çeşitli sanatçının bir arada buluşturulması, çok ciddi ve iyi bir organizasyon. Eskişehirliler, Türkiye'deki birçok ilden daha şanslılar. Ankara'da, İstanbul'da bu kadar kamusal eserin bir arada olduğu herhangi bir semt, belediye yok."

AÇILIŞ TÖRENİ 5 EYLÜL'DE

Bu yılki sempozyum hayatını kaybeden Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ve Endel Şirketler Grubu Yapı Malzemeleri Grubu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barış Y. Özaydemir'e adandı.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun açılış töreni, 5 Eylül Pazartesi günü saat 18.30'da Eti Eski Fabrika alanında gerçekleşecek. Törenin ardından Bülent Özdemir ve Gökçe konseri, Eskişehirliler ile buluşacak.