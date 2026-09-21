Eskişehir Valisi, Adana Saimbeyli'deki 5.0 deprem için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Adana'da meydan gelen 5.0 büyüklüğündeki depremle ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği; Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildiği bildirildi. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, depremle ilgili bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Adana Saimbeyli'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizden hissedilen depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı