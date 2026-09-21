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Plajda şezlong kavgası dehşete dönüştü! 82 yaşındaki adam kurtarılamadı

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Plajda şezlong kavgası dehşete dönüştü! 82 yaşındaki adam kurtarılamadı
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Yunanistan'da bir plajda şezlong kullanımı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Atina yakınlarındaki Vouliagmeni Plajı'nda 76 yaşındaki bir adamla tartışan 82 yaşındaki başka bir adam kavga sırasında yere yığıldı. Kalp masajı ve defibrilatör müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybeden adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yunanistan'da plajda başlayan şezlong tartışması, 82 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olayın ardından 76 yaşındaki bir kişi tutuklanırken, yanında bulunan 21 yaşındaki kadın da gözaltına alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı.

ŞEZLONG TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Atina yakınlarındaki Vouliagmeni Plajı'nda meydana geldi. Yerel medyada yer alan bilgilere göre, plajdaki şezlongların kullanımı konusunda iki kişi arasında tartışma çıktı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Olay sırasında başka kişilerin de kavgaya dahil olduğu belirtildi. Bir görgü tanığı, yaşananların oldukça kaotik olduğunu ve çığlıkların plajın diğer ucundan dahi duyulduğunu anlattı.

82 YAŞINDAKİ ADAM YERE YIĞILDI

Kavga sırasında 82 yaşındaki adam yere yığıldı. Çevredekiler sağlık ekiplerine haber verirken, ambulans gelmeden önce adama müdahale edildi. Çeşitli yerel medya kuruluşlarının aktardığına göre, 82 yaşındaki adama kalp masajı yapıldı ve defibrilatör kullanıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan adam, burada hayatını kaybetti. Adamın ölümünün doğrudan kavga sırasında aldığı darbelerden mi yoksa başka bir sağlık sorunundan mı kaynaklandığı konusunda ise henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

76 YAŞINDAKİ ADAM TUTUKLANDI

Olayın ardından 76 yaşındaki adam tutuklandı. Şüphelinin yanında bulunan 21 yaşındaki kadın da gözaltına alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı. Görgü tanıkları, genç kadının olay sırasında yüzünün kan içinde ve şişmiş olduğunu Ta Nea gazetesine anlattı. Yetkililer, kavganın nasıl başladığını ve taraflar arasındaki fiziksel çatışmanın hangi aşamada ölümle sonuçlandığını araştırıyor.

Kaynak: Haberler.com
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