Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı

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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi. Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil üstlendi. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi (4), Mason Greenwood (2), Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci'nin kaydettiği gollerle sahadan 8-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 10 yaparak zirve takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE LİGDEKİ EN FARKLI GALİBİYETİNİ YAŞADI

Sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0'la geçen Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı galibiyetini aldı. Daha önce ligde 1994-1995 sezonunda Kayserispor'a 8 gol atan Fenerbahçe, maçı 8-1'lik skorla kazanmıştı. Eyüpspor karşısındaki 8-0'lık galibiyet sarı-lacivertlilerin ligdeki en farklı galibiyeti oldu.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0'lık farklı skorla geçerek ligin en golcü takımı oldu. 6 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, rakip kalelere 16 gol gönderdi. Fenerbahçe kalesinde ise 6 gol gördü.

SARI-LACİVERTLİLER LİGDE 2 MAÇ SONRA GALİP

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 maçlık aranın ardından galip geldi. 4'üncü haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 5'inci haftada ise Gaziantep FK ile deplasmanda golsüz berabere kalmıştı. Eyüpspor'u 8-0 yenen Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra galibiyetle tanıştı.

VEDAT MURİQİ, 4 GOLLE YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Eyüpspor karşısında 4 kez fileleri havalandırdı. 7, 21, 47 ve 55'inci dakikalarda ağları sarsan Vedat, ligdeki gol sayısını 6 yaptı. Öte yandan Vedat Muriqi maçın 69'uncu dakikasında yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı.

GREENWOOD LİGDEKİ GOL SAYISINI 4 YAPTI

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mason Greenwood, Eyüpspor karşısında 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Greenwood bu maçın ardından ligde 4 gol ve 2 asiste ulaştı. Greenwood tüm kulvarlarda ise 13 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

İRFAN CAN KAHVECİ, FENERBAHÇE FORMASIYLA 476 GÜN SONRA GOL ATTI

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Eyüpspor karşısında kaydettiği golle Fenerbahçe formasıyla 476 gün sonra gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, son olarak 31 Mayıs 2025'te oynanan Konyaspor karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı.

Geçen sezonun ikinci devresinde Kasımpaşa forması giyen İrfan Can Kahveci, 2 gol atmıştı.

GUENDOUZI BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin Fransız orta sahası Matteo Guendouzi, Eyüpspor karşısında takımının 4'üncü golünü attı. Guendouzi'nin sarı-lacivertli formayla bu sezonki ilk golü oldu.

OPPONG İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin transfer döneminin son günlerinde Fransız ekibi Nice'ten kadrosuna kattığı Kojo Peprah Oppong, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Oppong, Eyüpspor maçının 70'inci dakikasında Milan Skriniar'ın yerine oyuna dahil oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı