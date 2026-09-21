Suriye'de korkutan gece! Mühimmat deposunda art arda patlamalar

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Suriye'nin Halep kentinde gece saatlerinde meydana gelen şiddetli patlamalar paniğe neden oldu. Halep'in güney kırsalındaki El-İs ve çevresinde bulunan Suriye ordusuna ait askeri noktada büyük bir patlama meydana gelirken, ardından art arda patlamalar duyuldu. Suriye resmi haber ajansı SANA da patlamanın El-İs çevresindeki orduya ait bir noktada gerçekleştiğini doğruladı.

GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİREN PATLAMALAR

Bölgeden gelen görüntülerde ilk büyük patlamanın ardından gökyüzünün aydınlandığı, mühimmat olduğu değerlendirilen çok sayıda yanıcı cismin farklı yönlere doğru savrulduğu ve patlamaların art arda devam ettiği görülüyor. Şiddetli patlamaların ardından bölgede yoğun duman yükseldi.

Patlamaların sesleri yalnızca askeri noktanın çevresinde değil, Halep kent merkezi ve kırsalındaki geniş bir alanda duyuldu. Bölgeden yayın yapan kaynaklar da art arda çok sayıda patlama yaşandığını aktardı.

İLK BİLGİLER MÜHİMMAT DEPOSUNU İŞARET EDİYOR

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ilk bilgilerin El-İs yakınlarındaki bir mühimmat deposunun patladığına işaret ettiğini duyurdu. Bölgesel kaynaklarda ise patlamanın Suriye ordusuna ait silah ve mühimmat depolarında meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın nedenine ilişkin ise henüz kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı. Suriye makamlarının olayın niteliği ve nedenini araştırdığı bildirildi.

PATLAMALAR KURTARMA EKİPLERİNİN BÖLGEYE GİRMESİNİ ENGELLEDİ

Halep Sivil Savunma Operasyonları Komutanı Faysal Muhammed Ali, patlamaların devam etmesinin ambulans ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmasını engellediğini açıkladı. Ali, sivillere bölgeye yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Halep İç Güvenlik Komutanlığı da ekiplerini alarma geçirerek Halep-Şam yolunu ve patlama bölgesine çıkan yolları sivillerin güvenliği amacıyla trafiğe kapattı.

VALİDEN "EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

Halep Valisi Azzam el-Garib, El-İs ve çevresindeki patlamalar nedeniyle bölge sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını ve patlama noktalarının yakınında toplanmamalarını istedi.

Hastaneler, ambulanslar ve acil durum ekiplerinin alarma geçirildiğini belirten Garib, yetkili birimlerin sahadaki gelişmeleri takip ettiğini açıkladı.

İLK BİLANÇO: 4 YARALI

SANA, patlamalarla ilgili ilk bilançoyu da açıkladı. El-İs'in batısındaki bölgede meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Sivil savunma ekiplerinin bölgeye yakın evleri tahliye ettiği ve yolların kapalı tutulduğu belirtildi.

SURİYE'DE PEŞ PEŞE MÜHİMMAT DEPOSU PATLAMALARI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkede son haftalarda silah ve mühimmat bulunan noktalarda benzer olayların yaşandığına dikkat çekti. Gözlemevi'ne göre 18 Eylül'de Deyrizor'un batısındaki Ayaş çevresinde Savunma Bakanlığına bağlı bir kışladaki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

9 Eylül'de ise İdlib'in kuzeyindeki Sarmada yolu yakınlarında bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ve ardından yaşanan zincirleme patlamalarda 20 kişi yaşamını yitirdi.

Halep'teki son patlamaların neden kaynaklandığına ilişkin inceleme sürüyor. Suriye makamları şu ana kadar olayın bir saldırı sonucu meydana geldiğine dair resmi bir açıklama yapmadı.