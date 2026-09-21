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Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

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Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
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Suriye İç Güvenlik Kuvvetleri, Esad rejiminde Cumhuriyet Muhafızları'nda üst düzey görev yapan eski Tümgeneral Ahmed Muhammed İsmail'i yakaladı. İsmail'in Halep, Dera ve Doğu Guta'ya yönelik askeri operasyonların sevk ve idaresine doğrudan katıldığı belirtilirken, hakkında soruşturma başlatıldı.

  • Suriye İç Güvenlik Kuvvetleri, eski Tümgeneral Ahmed Muhammed İsmail'i gözaltına aldı.
  • İsmail, Esad döneminde Cumhuriyet Muhafızları'nda üst düzey görevler üstlendi ve 14. Hava İndirme Tümeni komutanlığı yaptı.
  • İsmail'in 2016'dan itibaren Halep, Dera ve Doğu Guta'ya yönelik askeri operasyonların sevk ve idaresine doğrudan katıldığı bildirildi.

Suriye'de devrik Beşar Esad yönetiminin askeri ve güvenlik kadrolarına yönelik operasyonlar sürüyor. Suriye İç Güvenlik Kuvvetleri, eski Tümgeneral Ahmed Muhammed İsmail'in gözaltına alındığını duyurdu. İsmail'in Esad döneminde Cumhuriyet Muhafızları'nda üst düzey görevler üstlendiği belirtildi.

CUMHURİYET MUHAFIZLARI'NIN ÜST KADEMESİNE KADAR YÜKSELDİ

Suriye makamlarının paylaştığı askeri kayıtlara göre İsmail, kariyerine takım komutanı olarak başladı. Daha sonra 101. Hava İndirme Alayı'nın 2. Taburu'nda bölük komutanlığı yaptı.

İsmail, 2016 yılının başında aynı alayın harekat başkanlığına getirildi. Ardından Cumhuriyet Muhafızları'nın kurmay başkanlığına kadar yükselen İsmail, daha sonra 14. Hava İndirme Tümeni'nde önce komutan yardımcılığı, ardından tümen komutanlığı yaptı. Bazı Suriye kaynaklarına göre bu görevini Esad yönetiminin devrilmesine kadar sürdürdü.

HALEP, DERA VE DOĞU GUTA OPERASYONLARINDA GÖREV ALDI

Suriye İç Güvenlik Kuvvetleri, İsmail'in 2016'dan itibaren Halep, Dera ve Doğu Guta'ya yönelik askeri operasyonların sevk ve idaresine doğrudan katıldığını bildirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de eski generalin bu bölgelerdeki askeri operasyonların yönetiminde yer aldığının kendisine yöneltilen suçlamalar arasında bulunduğunu aktardı.

İsmail hakkındaki soruşturmanın sürdüğü ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyasının yargı makamlarına sevk edilmesinin beklendiği bildirildi.

DOĞU GUTA'DA 2013'TE KİMYASAL SALDIRI

İsmail'in görev yaptığı operasyon bölgelerinden Doğu Guta, Suriye iç savaşı sırasında 2018'e kadar muhalif grupların önemli merkezlerinden biri olarak kaldı.

Bölge, Ağustos 2013'te gerçekleştirilen büyük kimyasal saldırıyla dünya gündemine gelmişti. ABD istihbaratı saldırıda sarin gazı kullanıldığını ve 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Saldırı Esad yönetimine atfedilirken, dönemin Suriye hükümeti sorumluluğu reddederek muhalif grupları suçlamıştı.

ESKİ REJİM KADROLARINA OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Beşar Esad yönetiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından yeni Suriye yönetimi, eski güvenlik ve askeri yetkililere yönelik operasyonlar başlattı. Bu kapsamda onlarca eski güvenlik görevlisinin gözaltına alındığı, ilgili davaların ise 2026'nın nisan ayında görülmeye başlandığı bildirildi.

Suriye makamları eylül ayının başlarında da Esad döneminde kasaba ve köylerdeki sivil alanlara yönelik ölümcül bombardımanlara katılmakla suçlanan 9 eski pilotun yakalandığını duyurmuştu. Gözaltına alınan pilotların 3'ünün general rütbesinde olduğu açıklanmıştı.

ESAD VE KARDEŞİ HAKKINDA GIYABİ İDAM KARARI

Suriye'de ağustos ayında görülen bir davada Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve 5 eski güvenlik yetkilisi, iç savaş sırasında işlenen suçlar nedeniyle gıyaben idama mahkum edildi. Esad ise yönetiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye'den ayrılarak Rusya'ya kaçtı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

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