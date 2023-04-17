Eskişehir'in Afet Direncini Ölçecek Çalışmada Ekipler Eğitime Alındı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında sahada görev yapacak mühendislerin eğitimleri sürüyor. Mühendisler bayram sonrası Eskişehir’in depreme karşı risk analizini ortaya çıkarmak için saha çalışmalarına başlayacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında sahada görev yapacak mühendislerin eğitimleri sürüyor. Mühendisler bayram sonrası Eskişehir'in depreme karşı risk analizini ortaya çıkarmak için saha çalışmalarına başlayacak.

2021'den bu yana sürdürülen Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çalışmaları kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Orkun Kılıç, Eskişehir'in yapı stokunun envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesini içeren protokol, şubat ayında imzalanmıştı.

Eskişehir kent genelinde yapılacak çalışmanın ilk etabında Odunpazarı ve Tepebaşı bölgesindeki 22 bin bina, "hızlı değerlendirme yöntemi" ile incelenecek.

İmzalanan "Mevcut Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi Ortak Hizmet Projesi Protokolü" kapsamında İMO bünyesinde ilan açarak başvuru şartlarını sağlayan 30 kişilik bir mühendis ekibine protokol esaslarına yönelik teknik eğitimler, Anadolu Üniversitesi, ESOGÜ ve ESTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim görevlileri tarafından verildi. Akabinde yapılan sınav sonucunda başarılı olan 16 inşaat mühendisi, bu görevi gerçekleştirmek üzere işe alındı.

Konuyla ilgili bilgi veren İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde saha çalışması yapılacak. Meslektaşlarımıza şu anda iş sağlığı ve güvenliği, sahada kullanılacak program ara yüzü ve iletişim eğitimlerinden oluşan ikinci etap eğitimi verilmektedir. Bu incelemeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar'da belirtilen hızlı yöntemlerle yapılacaktır. Yapılan çalışmalar, bina bazında riskli veya değil anlamı taşımayacak olup genel ölçekte bir önceliklendirme çalışmasıdır. Burada vatandaşlarımızın ekiplere destek olmasını dileriz. Tabi kimliklerine de mutlaka baksınlar. Burada genel bir risk haritasının çıkarılması için binaların hızlı tespit yöntemi ile skorlanması çalışması yapılacaktır. Vatandaşlarımız 'evim riskli çıkarsa ne yaparım?' gibi bir endişeye şu an için kapılmalarına gerek yok. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra belediyelerimiz vatandaşlarımızla birlikte dönüşüm projeleri ve yapı stokunun güçlendirilmesi çalışması yapacaklardır."

Eğitimlere katılan ve saha çalışması yapacak mühendisler Elif Kıvrak, Çağrı Önder Özdemir, Elif Kökçınar ve Adnan Yıldız da bu çalışmada görev almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Çalışmanın ilk aşamasında Odunpazarı ilçesi Arifiye, Akçağlan, Deliklitaş, Erenköy, Huzur, İstiklal, Kırmızıtoprak, Kurtuluş mahalleleri ile Tepebaşı ilçesi Cumhuriye, Ertuğrulgazi, Hacı Ali Bey, Hayriye, Hoşnudiye, İhsaniye, Mamure, Mustafa Kemal Paşa, Ömerağa, Sazova, Şarhöyük, Şeker, Uluönder, Yeni ve Zafer mahallelerinde gerçekleştirilecek olan saha çalışmasının ardından çalışmalar tüm kent genelinde devam edecek.