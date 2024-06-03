Karatepe ve Türkmentokatlılar, Lületaşı Maden Ocağı Projesine Karşı Tepki Gösterdi

MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Odunpazarı'nın Karatepe Mahallesi'ne yapılmak istenen "Lületaşı Maden Ocağı" projesine tepki gösteren vatandaşlar, şirketin mera alanlarına zarar verdiğini ve köylülerin ekmeğiyle oynadığını ifade etti. Karatepeliler ve Türkmentokatlılar adına basın açıklaması yapan Veli Özcan,"Her iki köyün de en büyük geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup, ilgili maden ocağı çalışması üzülerek söylüyorum ki çevresel faktörler düşünüldüğünde bırakın tarım ve hayvancılığı, köylerimizden eser bile kalmayacaktır" dedi.

Odunpazarı'nın Karatepe Mahallesi'nde Estika Madencilik tarafından projelendirilen "Lületaşı Maden Ocağı" projesi ile ilgili 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. "Lületaşı Maden Ocağı" projesi Karatepe ve Türkmentokat sakinlerinin tepkisine neden oldu. Maden ocağının bulunduğu noktada bir araya gelen mahalle sakinleri, yüz yıllardır lületaşının kendileri tarafından çıkarıldığını, şirketin mahalle sakinlerinin ekmeğiyle oynadığını söyledi.

Karatepeliler ve Türkmentokatlılar adına basın açıklaması yapan Veli Özcan, "Burada toplanmamızın sebebi, tarihi yüzlerce yılı aşan Karatepe ve Türkmentokat köylerinin önümüzdeki 50 yıllık süreçte yok olmasına engel olmaktır. Öyle ki meramızın tam ortasında ve köy merkezimizin çok yakınında 50 yıl süreceği belirtilen bir maden çalışması mevcuttur ve faaliyete başlamıştır. Her iki köyün de en büyük geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup, ilgili maden ocağı çalışması üzülerek söylüyorum ki çevresel faktörler düşünüldüğünde bırakın tarım ve hayvancılığı, köylerimizden eser bile kalmayacaktır" dedi.

"Mera alanlarımızın yok edilmesine izin vermeyeceğiz"

Tarım ve hayvancılığın, mera alanlarının yok edilmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Özcan şöyle konuştu:

"Şimdi sormak isteriz; 50 yıl gibi uzun bir çalışma süresi planlanan bu projede, nasıl olur da ÇED raporu istenmez, nasıl olur da çevresel faktörler bu kadar göz ardı edilir, nasıl olur da köy halkının görüşleri görmezden gelinir? Firmanın hazırlamış olduğu rapora istinaden DSİ, Tarım Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan izinler verilmiş, meramızın tam ortasında dinamit patlatmaya yetkilendirilmişlerdir. Sormak isteriz, Türkiye jeoloji mirasının 5'inci sırasında yer alan Eskişehir Karatepe Köyü Lületaşı Maden Ocaklarını, iş makinaları ve makinelerle tahrip ettiklerinin farkındalar mı? Yine sormak isteriz; Mahmudiye Ovası Koruma Alanı şerhimizin farkındalar mı? Dinamitlerin ve iş makinalarının tarihimizi tahrip ederek yok etmesine, yeraltı sularımızı bitirerek tarım ve hayvancılığın bölgemizde yok olmasına izin vermeyeceğiz. Bu cennet arazimizin betonlaştırılmasına izin vermeyeceğiz. İlgili şirket raporun 4 bin 500 yıllık bir rezervden bahsediyor. Bin hektarlık bir ÇED alanından bahsediliyor. 50 yıllık bir proje. Nasıl oluyor da meralarda çalışmalara izin veriliyor? Nasıl oluyor da ÇED raporları istenmiyor? İlgili izinleri veren tüm mercilerden hukuki olarak hesapları sorulacaktır. Seyirci olmayacağız, atalarımızın mirası cennet köyleri sermayelere ezdirmeyeceğiz."

"Kepçe burayı alt üst ediyor"

Türkmentokat mahallesinde yaşayan Kurtuluş Ariç de "Atalarımızdan gelen bir nimet bizim için. Bunu kimseye yedirip içirmeyiz. Bu köylerin geçim kaynağı" dedi.

Karapete Mahalle sakini İlhan Özpay da "Bizim yüzyıllardan beri geçim kaynağımız. Burası bozulduğu zaman, burada bir daha çalışamayız. Kuyu açamayız. Kepçe burayı alt üst ediyor. Doğayı bozuyor. Burada tarım ve hayvancılık da yapılıyor. Buradan yolumuz vardı tarlaya giden. Onu da kapatmış yarın biçer zamanı geçemeyeceğiz. Yarın buraya hayvanlarımız, çoluğumuz çocuğumuz düşer. Bizim emeğimizle çıkıyor bu. Yüzyıllardır yaptığımız iş. Biz kendi imkanlarımızla çıkartıyoruz" şeklinde konuştu.

"Alttaki rezervleri bitirirse bu bizim ekmeğimizle engeldir"

Mürsel Karaca, "Bir daha bizim çalışma imkanımız kalmaz. Biz kendi imkanlarımızla çıkarmak istiyoruz. Jeneratör, hilti. Aynı imkanlarla çalışılsın yine bir şey demeyiz. Alttaki rezervleri bitirirse bu bizim ekmeğimize engeldir" dedi.

Maden Mühendisi ve Karatepe Mahallesi sakinlerinden Çağlar Özat da "Yeraltı madenlerinin bu şekilde çıkarılmasına karşıyız. Köylerimizdeki bazı insanlarımızın geçim kaynakları bu şekilde ama bu kepçe çalışması devam ederse, rezerv çok çabuk eriyecek. İnsanlarımız köylerinde kalmaz. Hayvancılık biter, tarım biter. Buraya bilinçsiz şekilde girilmiş ve hafriyatlar atılmış. Buralarda hilti ile çalışıyor köylü. Köylünün geçim kaynağı yok olur" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Estika Madencilik yetkilileri bölgeye gelerek vatandaşları ikna etmeye çalıştı.