(ESKİŞEHİR) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Eskişehir Demokratik Kadın Platformu'nun çağrısıyla ESPARK Bağlar kapısında bir araya gelen yüzlerce kadın, sloganlarla Adalar Porsuk Mevkii'ne yürüdü.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Eskişehir'de yürüyüş düzenlendi. Eskişehir Demokratik Kadın Platformu'nun çağrısıyla ESPARK Bağlar kapısında bir araya gelen yüzlerce kadın, "Aileye kul, sermayeye köle olmayacağız", "Kadın cinayetleri politiktir", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganlarıyla Adalar Porsuk Mevkii'ne yürüdü.

"2026'NIN İLK 11 AYINDA 341 KADIN ERKEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ"

Yürüyüşün ardından basın metnini okuyan Eğitim Sen Eskişehir Şube Kadın Sekreteri Evrim Sabur, "2026'nın ilk 11 ayında en az 341 kadın erkekler tarafından katledildi, yüzlerce kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Bu rakamlar yalnızca istatistik değildir; korunmayan, yaşam hakkı güvence altına alınmayan, adalet arayışı karşılıksız bırakılan kadınların yaşamlarıdır. Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümü, yıllardır kayıp olan Gülistan Doku'nun akıbeti hala aydınlatılmayı bekliyor. Henüz 19 yaşındayken üniversite yurdunda yaşamını yitiren trans kadın Arya'nın ölümüne giden süreçte maruz kaldığı iddia edilen baskı ve ayrımcılığın hesabı da sorulmuş değil." dedi.

"KATİLLER İYİ HAL İNDİRİMLERİYLE ÖDÜLLENDİRİLİYOR"

Kadınların en çok aile bireyleri tarafından öldürüldüğünü söyleyen Sabur şöyle konuştu:

"Eski uzman çavuş Musa Orhan tarafından ölüme sürüklenen İpek Er'in dava dosyasında; Er'in bıraktığı mektubuna, tanık beyanlarına, hastanede ilk muayenesini yapan sağlık çalışanlarına anlattıklarına rağmen mahkemenin sanığı beraat ettirmesini kabul etmiyoruz. Rojin'e, Gülistan'a, Arya'ya ne oldu? Gerçekler açığa çıkana, sorumlular hesap verene kadar sormaya devam edeceğiz! Bir yandan kadınlar öldürülürken diğer yandan 2026–2035 yılları "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilerek kadınların yaşamları annelik ve aile içindeki rolleriyle sınırlandırılmak isteniyor. Kadınlar en çok kendi evlerinde, en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyor. Katiller iyi hal indirimleriyle ödüllendiriliyor. "Ailem Güvende" operasyonlarıyla LGBTİ+'lar, trans kadınlar ve hak savunucuları hedef alınıyor; gözaltılar ve tutuklamalarla örgütlenme özgürlüğü baskı altına alınıyor. Sağlık Bakanlığı ise transların hormon tedavisine erişimine getirilen 21 yaş sınırını "Türk aile yapısını koruma" gerekçesiyle savunuyor."

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ GERİ İSTİYORUZ"

İstanbul Sözleşmesi'ni geri istediklerine dikkat çeken Sabur, "Siyasi iktidar, gerici politikalarıyla kadınları aile içine hapsetmeye, kazanılmış haklarımızı aşındırmaya; LGBTİ+'ları ise hedef göstererek yok saymaya çalışıyor. Laikliği, eşitliği ve özgürlüğü hedef alan bu kuşatmaya karşı bedenlerimize, kimliklerimize ve yaşamlarımıza sahip çıkıyoruz. Ne aile politikalarınızla ne baskılarınızla hayatlarımızı teslim alabilirsiniz! Soruyoruz: Kadınlar kendi evlerinde öldürülürken, çocuklar yoksulluk ve sömürüyle karşı karşıyayken hangi aileyi kimden koruyorsunuz? Kadınları aileye hapsetmeye çalışan bu anlayışı kabul etmiyoruz. Bedenlerimiz ve yaşamlarımız üzerindeki denetime karşı eşitliği, laikliği ve özgürlüğü savunuyoruz! İstanbul Sözleşmesi Yaşatır.! Bu sözleşmenin feshedilmesi kadına yönelik şiddetin meşrulaştırılmasıdır. 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanmasını, nafaka ve boşanma hakkımızın, Medeni Kanun'la kazandığımız hakların güvence altına alınmasını talep ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni geri istiyoruz!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA