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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında ünlü oyuncu Burcu Özberk de yer aldı.

POLİS EŞLİĞİNDE SAĞLIK KONTROLÜ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in de polis eşliğinde sağlık kontrolüne götürüldüğü anlar kameralara yansıdı.

35 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Şüphelilerin savunmaları, tanık beyanları, dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Burcu Özberk'in yanı sıra Özcan Deniz, Deniz Çakır, Murat Ceylan, İzzet Özilhan ve Cansu Taşkın'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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