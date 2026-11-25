BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Kadınların yaşam hakkı ve can güvenliği korunmalıdır. Hiçbir öfke, hiçbir kıskançlık, hiçbir anlaşmazlık, hiçbir gelenek ve hiçbir anlayış bir kadına yönelen şiddetin mazereti asla olamaz. Şiddetin bahanesi ve haklısı olmaz" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında partisinin düzenlediği 'Kadına Şiddete Karşı Toplumsal Farkındalık Paneli'ne katıldı. Burada konuşan Destici, "Eskişehir'de helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 kahramanımız, askerimiz şehit oldu. Helikopterin kaza kırıma uğrama sebebi henüz bilinmiyor. İncelemeler, araştırmalar yapılıyor. Şehitlerimize yüce Allah'ta rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Başta aile efratları olmak üzere geride kalan acılı eşlere, çocuklara, anne babalara, kardeşlere, yakınlara ve tabii ki silah arkadaşlarına hava kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza baş sağlığı ve sabır niyaz ediyoruz. Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla iade ediyorum. Aziz ve Necip Müslüman Türk Milleti'nin milletimizin başı sağ olsun inşallah. Geçtiğimiz günlerde de benzer bir kaza daha yaşanmıştı. Ve orada da dört kahraman askerlerimiz şehit düşmüştü. İnşallah bu son kaza olur diye ümit ediyorum. Cenab-ı Hak ordumuzu, askerimizi, polisimizi, kahraman güvenlik güçlerimizi ve aziz ve necip Müslüman Türk Milleti'nin her bir ferdini her türlü şerden, kötülükten, kazalardan, belalardan muhafaza eylesin" diye konuştu.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü; "Türkiye terörün sona ermesi ve bölgemizde kalıcı huzurun tesis edilmesi amacıyla bir süreç yönetiyor. Biz Büyük Birlik Partisi olarak geçmiş yıllarda yapılan benzer süreçlerde de bu süreçlerde de düşüncelerimizi çok net bir şekilde ifade ettik. Biz terörün müzakereyle değil mücadeleyle sona erdirileceğini, nitekim devletimizin, hükümetimizin, Cumhur İttifakımızın, kahraman askerimizin ve polisimizin mücadelesiyle Türkiye'nin terörsüz bir hale geldiğini de gördük. Bunu da yaşadık. Ancak devletimiz çeşitli siyasi partilerimiz meclis eliyle bir süreç yönetiyor. Buna da Büyük Birlik Partisi olarak bu kadar çoğunlukçu bir kesimin yürüttüğü süreci de elbette baltalayacak değiliz. Ama uyarlarımızı da ikazlarımızı da yapmaktan çekinmedik. Bundan sonra da çekinmeyeceğiz. Görüşlerimizi çok açık ve net bir şekilde ifade ettik. Devlet aklı algı yönetimiyle değil, sahadaki gerçeklikle, istihbaratla ve mutlak teyitle hareket eder. Bu nedenle süreç milli güvenlik hassasiyetlerimizden taviz vermeden yürütülmelidir. Sonuç olarak bu süreçte ne peşin hükümlü davranılmalı ne de güvenlik gerçekleri göz ardı edilmelidir. Büyük Birlik Partisi olarak bizim bu konudaki sözümüz şudur. Terörün tasfiyesi manşetlerle ilan edilmez. Sahada kanıtlanır, somut verilerle doğrulanır ve mutlak teyitle tescillenir. Onlar neyi hayal ederlerse etsinler, bu aziz ve necip Müslüman Türk milleti onların hayallerini zindana, rüyalarını kabusa çevirecek güce de kuvvete de sahiptir."

Destici, emekli ve asgari ücret zamları ile ilgili, "Vatandaş henüz açıklanmamış bir zammın ne kadar olacağını bu artışın hayatına ne ölçüde katkı sağlayacağını beklerken piyasanın bazı kesimlerinde bambaşka hesapların yapıldığına ilişkin haberler kamuoyuna yansıyor. Gıda başta olma üzere konut ve araç piyasasına bazı satıcıların mevcut ilanlarını yayından kaldırdığı, yeni yılın ardından özellikle ücret ve emekli kesimlere verilecek ücret zammının ilanından sonra daha yüksek fiyatlarla yeniden ilana çıkmaya planladığı yöndeki haberler bunun en somut örneklerinden birisidir. Henüz vatandaşın cebine girmemiş bir ücret artışının daha açıklanmadan piyasanın bazı aktörleri tarafından paylaşılmaya çalışılması neyin ticaretidir? Biz ilgili kurumlarımızı göreve davet ediyoruz. Devletin vatandaşına vermeye çalıştığı refah payına bazı çevrelerin şimdiden el koymaya hazırlanması asla kabul edilemez ve devlet buna müsaade etmemelidir. Esasen mesele sadece fiyat değil devlete ve adalete güven meselesidir. Bugün asgari ücretlinin ve emeklinin alım korumak yalnızca ücretleri artırmakla mümkün değildir. Fiyat istikrarını sağlamak, haksız kazanç kapılarını kapatmak ve piyasa düzenini korumak da aynı derecede önemlidir. Bizim itirazımız kazanca değil, haksız kazancadır. Ticaretin serbestliğine değil, ticaret kisvesi altında vatandaşı soymaktır, fırsatçılık yapmaktır. Bizim itirazımız bunadır" dedi.

Destici, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturulması gerektiğini ifade ederek, "Bir kadının hayatına son verildiğinde, yalnızca bir insanı kaybetmiş sayılmayız. Bir çocuğun annesini, bir annenin evladını, bir ailenin sevincini ve mutluluğunu kaybederiz. Bugün biz, kadınlarımızın hak ettikleri yere yükselmelerini konuşmadan önce, çok daha temel bir meseleyi konuşmak zorunda kalıyoruz. Kadınlarımızın yaşama hakkını, can güvenliğini ve insan onurunu koruyabiliyor muyuz? Ne yazık ki ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde kadınlar, en temel hakları olan güven içinde yaşama hakkından mahrum durumdalar. Her kadın cinayeti, her şiddet vakası, yalnızca mağdurun ve ailesinin değil, toplumumuzun da ortak acısıdır. Hiçbir öfke, hiçbir kıskançlık, hiçbir anlaşmazlık, hiçbir gelenek ve hiçbir anlayış, bir kadına yönelen şiddetin mazereti asla olamaz. Şiddetin bahanesi olmaz. Şiddetin haklısı olmaz. Kadına yönelik şiddeti yalnızca fiziksel saldırılardan ibaret göremeyiz. Bizim mücadelemiz yalnızca suç işlendikten sonra suçlunun cezalandırılmasıyla sınırlı kalamaz. Asıl mesele, suçun işlenmesini önleyebilmektir. Burada devletimize, adalet ve güvenlik kurumlarımıza, eğitim sistemimize, ailelere ve toplumun bütün kesimlerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Büyük Birlik Partisi olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesini, kadınlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını, hukuki ve sosyal koruma mekanizmalarının güçlendirilmesini öncelikli meselelerimiz arasında görüyoruz. Bir tek kadınımızın dahi ihmaller zinciri yüzünden hayatını kaybetmesine asla rıza gösteremeyiz ve buna sessiz kalamayız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı