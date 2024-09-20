Eskişehir'de Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Bilgilendirme Toplantısı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 19 Eylül 2024 tarihinde Odunpazarı ve Tepebaşı İlçelerinde Bitkisel Üretim Planlaması, Yeni Destekleme Modeli ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda; Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner ve Veteriner Hekim Oğuz Umur, çiftçilere yönelik olarak 'Yeni Destekleme Modeli ve Bitkisel Üretim Planlaması' konularında sunum gerçekleştirdiler. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner yaptığı sunumda; 2025-2027 üretim yıllarını kapsayan Bitkisel Üretim Planlaması ile stratejik öneme sahip 13 ürün (arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza (kanola), fasulye (kuru), mercimek, mısır (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, soğan (kuru), soya) ve bir ürün grubunun (yem bitkileri) planlama çerçevesine alındığı bilgisini paylaştı. Çetiner, bu ürünlerden hangilerinin Eskişehir havzalarında üretimine izin verildiği, havzasında üretimine izin verilmeyen ürün ekildiğinde yapılacak iş ve işlemler hakkında da detayları aktardı.

Münavebeye uygun olmayan ürün ekilişleri için destekleme alınamayacak

Açıklanan Yeni Destekleme Modeli ile birlikte, çiftçilerin üretim döneminden önce hangi ürünlere ne kadar destek alacakları hakkında bilgi verilerek, planlamaya ve münavebeye uygun olmayan ürün ekilişlerinin destekleme alamayacağı anlatıldı. Çiftçilere, Üretim döneminden önce hangi ürünlere ne kadar destek alacaklarını önceden bilme imkanı sağlandığı için daha sağlıklı bir şekilde üretimlerini planlamaları ve tarımsal üretimde daha verimli bir sürecin önünün açıldığı belirtildi. Ayrıca ÇKS Yönetmeliğinde yapılan ve çiftçilerin kayıt işlemlerini kolaylaştıran değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Veteriner Hekim Oğuz Umur ise, yaptığı sunumda; yapılan güncelleme ile hayvancılık desteklemelerinin Temel Hayvancılık Destekleri ve Ürün Geliştirme Destekleri olarak 2 temel başlık altında toplandığını belirtti. Temel hayvancılık desteklerinin büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve ipek böceği yetiştiriciliği gibi alanları kapsadığını ifade eden Umur, ürün geliştirme desteklerinin ise çiğ süt, tiftik ve besilik erkek sığır yetiştiriciliği için sağlanacak destekleri içerdiğini dile getirdi. Ayrıca hayvancılık desteklemelerinde yapılan yeni güncelleme ile 41 yaş altı genç üreticilere ve kadın üreticilere yönelik teşvik ödemelerinin mevcut desteklere ilave olarak verileceği aktarıldı. Sunumda; Türkvet'e kayıtlı 20 baş büyükbaş hayvana sahip işletmelere besilik sığır, buzağı ve çiğ süt desteklemeleri çerçevesinde aile işletmesi desteğinin de sağlanarak 100 baştan az anaç koyunu bulunan işletmelere kuzu desteği, 100 baştan fazla anaç hayvana sahip ve belirli şartları sağlayan üreticilere ise kuzu desteğine ek olarak sürü yöneticisi desteğinin verileceği de açıklandı.

Sorun ve çözüm önerileri hakkında istişare yapıldı

Yapılan sunumda hastalıktan arındırılmış işletmelere temel desteğin 4 katı kadar ek buzağı desteği ve temel desteğin 3 katı kadar çiğ süt desteği sağlanacağının vurgulanması ise en dikkat çeken konu oldu. Gerçekleşen sunum ve bilgilendirmenin devamında ise çiftçilerin konu ile ilgili soruları cevaplanarak dilek ve temennileri dinlendi. Çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı camiasına ve Bakan İbrahim Yumaklı'ya sağlanan destekler için teşekkürlerini ilettiler. Toplantı karşılaşılabilecek sorun ve çözüm önerileri hakkında istişare ile sona erdi.

Yetkililer, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri bünyesinde ilerleyen süreçte de bu tür toplantılarla çiftçilerin bilgilendirmesine devam edileceği bilgisini paylaştı.

Toplantıya Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün yanı sıra Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz, Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilal Tosun ve Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Sert katıldı. - ESKİŞEHİR