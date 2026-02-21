Erzurum'da Savunma Sanayii ve Türk Silahlı Kuvvetleri Programı

Erzurum'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücü, yerli ve milli savunma sanayinin gelişimi ile Türkiye'nin bağımsızlık yolculuğunun ele alındığı anlamlı bir program düzenlendi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda, savunma sanayinde gelinen nokta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı gücü ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın faaliyetleri katılımcılarla paylaşıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut yaptı. Aykut, konuşmasında milletimizin gururu ve devletimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerini ve savunma alanında elde edilen büyük atılımı konuşmak üzere bir araya gelindiğini belirtti.

Şanlı ordunun tarih boyunca yalnızca bir askeri güç değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve fedakarlık ruhunun en güçlü temsilcisi olduğunu vurgulayan Aykut, "Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan 15 Temmuz'a kadar her dönemde istiklalimizi koruyan en büyük dayanak Türk Silahlı Kuvvetlerimizdir" dedi.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ülkemize uygulanan ambargoların savunmada bağımsızlığın ne kadar hayati olduğunu gösterdiğini ifade eden Aykut, bu sürecin yerli ve milli savunma sanayinin temellerinin atıldığı bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Ambargoları bir zafiyet değil, bir diriliş vesilesine dönüştüren irade sayesinde bugün Türkiye'nin savunma alanında çok güçlü bir noktaya ulaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin bugün İHA'ları, SİHA'ları, milli gemileri, radar sistemleri ve akıllı mühimmatlarıyla yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda dost ve kardeş ülkelere teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna geldiğini belirten Aykut, bu başarının mühendislerin emeğinin, devletin vizyonunun ve milletin inancının eseri olduğunu vurguladı.

Türk askerinin disiplinin, cesaretin ve yüksek ahlakın timsali olduğunu kaydeden Aykut, kahraman Mehmetçiğin yalnızca sınırları değil; milletin huzurunu, birliğini ve geleceğini de koruduğunu, doğal afetlerde ve insani yardımlarda da ordunun milletin merhamet elini dünyaya ulaştırdığını ifade etti.

Aykut ayrıca, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak güçlü ailenin güçlü toplum, güçlü toplumun da güçlü devlet anlamına geldiğine inandıklarını belirterek, savunma sanayinde elde edilen her başarının çocukların daha güvenli ve huzurlu bir geleceğe sahip olması anlamına geldiğini söyledi. Aziz şehitlerin emaneti olan ailelerin ve kahraman gazilerin milletin baş tacı olduğunu vurgulayan Aykut, her zaman yanlarında olmayı bir görev değil, vefa borcu olarak gördüklerini dile getirdi.

Programın devamında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Erzurum Bölge Temsilcisi Emekli Albay Ahmet Avcı, vakfın kuruluş süreci, savunma sanayinin tarihsel gelişimi ve bugün gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avcı, savunma sanayiinde atılan her adımın şehitlere vefa, milletin bağımsızlık iradesinin ve güçlü Türkiye idealinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Program sonunda, başta protokol üyeleri olmak üzere emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı