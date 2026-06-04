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Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış

Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir parkta silahlı saldırıya uğrayan Deniz Kaplan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin, saldırıdan saatler önce olay yerinde tabancayla çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde parkta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Kaplan'ın (48) cenazesi toprağa verildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden B.Ö.'nün (19) saldırı öncesi olay yerinde tabancayla çekilmiş fotoğrafını sanal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi'ndeki TOKİ Parkı'nda meydana geldi. Parkta bulunan Deniz Kaplan, silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Kaplan ağır yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, kurtarılamadı. Kaplan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Deniz Kaplan'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

BİRKAÇ SAAT ÖNCE OLAY YERİNDE, TABANCAYLA ÇEKMİŞ

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden B.Ö.'nün, olaydan birkaç saat önce parkta tabancayla çekilmiş fotoğrafını sanal medya hesabından paylaştığı tespit edildi. Fotoğraf da dosyaya dahil edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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