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Hizbullah'ın İHA saldırısıyla İsrail ordusu Kuzey Cephesi Komutanı'nın askeri konvoyunu vurduğu ortaya çıktı

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Hizbullah, fiberoptik kamikaze İHA ile Lübnan'ın güneyinde İsrail Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo'nun konvoyunu hedef aldı. Saldırıda Milo ve beraberindekiler yara almadan kurtulurken, İsrail ordusu güvenlik önlemlerini artırdı.

Hizbullah'ın fiberoptik insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda Lübnan'ın güneyine giden İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo'nun bulunduğu askeri konvoyu hedef aldığı ortaya çıktı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah saldırısının Tümgeneral Milo ve beraberindeki heyetin Lübnan'ın güneyinde işgal edilen bir köye ziyareti sırasında gerçekleştiği belirtildi.

Tümgeneral Milo ve beraberindeki heyetin araçlarından inmesinden kısa bir süre sonra Hizbullah'ın gönderdiği fiberoptik kamikaze İHA'nın konvoydaki askeri araçlardan birine doğrudan isabet ettiği aktarıldı.

Birkaç hafta önce gerçekleştiği belirtilen saldırıdan Milo ve beraberindeki askeri heyetin yara almadan kurtulduğu ifade edildi.

Hizbullah'ın Milo'yu hedef alan saldırısının ardından İsrail ordu komuta kademesinin Lübnan'da işgal edilen bölgelere yönelik ziyaretine ilişkin güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Hizbullah'ın gerçekleştirdiği İHA saldırılarıyla Lübnan'ın güneyinde "komutanları avlama" stratejisi benimsemeye başladığı belirtildi.

Hizbullah'ın İsrail-Lübnan sınır hattında gerçekleştirdiği etkili İHA saldırıları karşısında İsrail ordusu kalıcı çözüm bulmakta zorluk çekiyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunda İHA saldırılarına karşı alanlarında uzman sivil ve askerden oluşan bir ekip kurulduğunu ve kalıcı bir çözüm üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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