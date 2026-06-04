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Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

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Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • Sadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran, yasa dışı bahse teşvik suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 562 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırıldı.
  • Aynı davada yargılanan Emre Eren ve Azade Zeynep Haksal beraat etti.
  • Acun Ilıcalı aynı suçlamayla yargılandığı davada daha önce beraat etmişti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla yürütülen davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığa da hapis ve adli para cezası verdi.

SADETTİN SARAN HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki sanık hakkında hapis ve para cezasına hükmedildi.

DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sadettin Saran katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Saran'ın duruşmada yer almaması nedeniyle son savunmasının alınamadığı belirtildi. Duruşmada söz alan Türkiye Futbol Federasyonu vekili, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, Sadettin Saran ve Alan Kenan Saran'ı "kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca iki sanık hakkında 562 bin 500'er lira adli para cezası verilmesine karar verildi.

İKİ SANIK BERAAT ETTİ

Aynı dosyada yargılanan Emre Eren ve Azade Zeynep Haksal hakkında ise söz konusu suçlama yönünden beraat kararı verildi.

ACUN ILICALI DETAYI

Öte yandan aynı suçlama kapsamında farklı bir mahkemede yargılanan Acun Ilıcalı hakkında geçtiğimiz günlerde beraat kararı verilmişti. Bu kararın ardından gözler Sadettin Saran dosyasına çevrilmişti.

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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıybm9cqxccn:

onu paraya çevirirler zengine bir şey olmaz

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yatarı yok zaten...

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Haber YorumlarıBükücü:

Başkanım hapishanedeki herkese de yeter

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Haber YorumlarıA.talha Durgut:

YAPI

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