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Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek

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Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk futbolsever, 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın grup maçlarını ücretsiz izleyememe tehlikesiyle karşı karşıya. Mevcut yayın planına göre Türkiye'nin üç grup maçı da şifreli platformda yayınlanacak.

  • A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası grup maçları Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF'de yayınlanmayacak, ücretli platform MagentaTV'de olacak.
  • Türkiye'nin Avustralya, Paraguay ve ABD ile oynayacağı grup maçları kamu yayıncılarının programında yer almıyor.
  • Almanya'da yaşayan yaklaşık 4 milyon Türk kökenli, maçların ücretsiz yayınlanmamasına tepki gösteriyor.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Almanya'daki milyonlarca Türk futbolseveri yakından ilgilendiren bir yayın krizi gündeme geldi. Mevcut yayın planlamasına göre A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasındaki maçları Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF ekranlarında yer almayacak.

TÜRKİYE MAÇLARI ŞİFRELİ KANALA KALDI

2026 Dünya Kupası'nda toplam 104 karşılaşma oynanacak. Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF bu maçların 60'ını yayınlayacak. Kalan 44 mücadele ise ücretli yayın platformu MagentaTV ekranlarından izlenebilecek.

Şu ana kadar açıklanan planlamaya göre Türkiye'nin Avustralya, Paraguay ve ABD ile oynayacağı grup maçları kamu yayıncılarının programında bulunmuyor.

MİLLİ TAKIMIN MAÇ TAKVİMİ

A Milli Takım, D Grubu'ndaki ilk maçında 14 Haziran 2026'da Avustralya ile Vancouver'da karşılaşacak. Ay-yıldızlılar ikinci maçını 20 Haziran'da Paraguay'a karşı Santa Clara'da oynayacak. Grup aşamasındaki son mücadele ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta ev sahibi ABD karşısında olacak.

GURBETÇİLERDEN TEPKİ

Karar, Almanya'da yaşayan Türk toplumu arasında tepkiyle karşılandı. Yaklaşık 4 milyon Türk kökenlinin yaşadığı ülkede, Türkiye maçlarının ücretsiz yayın kapsamına alınmaması eleştirilerin odağı haline geldi.

Bazı kesimler, Almanya'nın en büyük göçmen topluluğunu oluşturan Türklerin bu karardan olumsuz etkilendiğini savunurken, sosyal medya platformlarında da yoğun eleştiriler yapıldı.

TRT DETAYI DA KAFA KARIŞTIRIYOR

Yayın hakları nedeniyle TRT'nin Avrupa yayınlarında coğrafi kısıtlama uygulaması ihtimali de tartışılıyor. Böyle bir durumda Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk vatandaşının Türkiye maçlarına erişimde sorun yaşayabileceği belirtiliyor.

2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA DA TARTIŞMA YAŞANMIŞTI

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında da Türkiye'nin bazı karşılaşmalarının yayın tercihleri ve yayın saatleri kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Benzer bir durumun Dünya Kupası öncesinde yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti.

GÖZLER YAYINCILARDA

ARD ve ZDF'nin Dünya Kupası boyunca yayınlayacağı maçların nihai listesini henüz açıklamamış olması, planın değişebileceği ihtimalini gündemde tutuyor. Artan tepkiler sonrası Alman yayıncıların Türkiye'nin bazı maçlarını ücretsiz yayın kapsamına alıp almayacağı merakla bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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