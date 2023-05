Engelliler gönüllerince eğlendi, izleyenler duygu dolu anlar yaşadı

"El Boyası" etkinliğinde Sakatlar Derneği Başkanının boya sıçrayan sakat arabasını ve elbisesini engelli aday Erzurum Milletvekili Adayı Fatma Öncü temizledi

ERZURUM - Cumhuriyetin 100'inci yılında "Elim, Ayağım, Dilim, Gözüm, Zihnim Sensin Türkiyem" temalı 10-16 Mayıs Haftası programı çerçevesinde Erzurum'da hem yüzleri hem de yürekleri mutlu eden bir program gerçekleştirildi.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi tarafından organize edilen ve Erzurum'daki engelli vatandaşların katıldığı program; türküler, şarkılar, halaylar, şiirler, mini tiyatro gösterileri ve açılan stantlarla adeta şenliğe dönüştü.

Türkiye Sakatlar Derneği'nin Palandöken İlçesi park alanındaki programına; MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakan Yardımcısı ve Erzurum Ak Parti Milletvekili Adayı Fatma Öncü, Erzurum Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ve diğer davetliler katıldı.

Efe: Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Sadullah Efe, programda yaptığı konuşmada toplumun engellilerle alakalı birlikte davranmak ve onları desteklemekte zorunda olduğunu belirterek, "Engellilere yapılan hizmetler her şeyden önce insan olarak, sosyal devlet olarak devletimizin engellileri ayrımcılık uygulayarak gereken katkıları vermesi gerekiyor. Bizlerde engelleri kaldırarak, arkadaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürmeniz için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bu gün burada engelli kardeşlerimizin ve onların eğiticilerinin emekleriyle ortaya çıkan sunumları paylaşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Öncü: Her türlü engeli aşmayı bildim

Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Adayı Av. Fatma Öncü, kendisinin de bir engelli olduğunu ama her türlü engeli de aşmayı bildiğini belirterek, "Her zaman için devlet olarak sizin destekçiniz ve sahipleneniz olacaktır. Asla yalnızlık hissetmeyim. Hükümetimizin ve bakanlığımızın bu anlamdaki çalışmaları hakikaten kıymetli. Engelli bireyleri nitelikli hale getirmek, yeteneği olan alanda donatmak, eğitmek ve üretime dahil etmek gerek. "Engelli kardeşlerim için hizmet kalitesinin değişim ve dönüşümünde onların sorunlarını yaşayan biri olarak, onların gözünden bakarak çözüm odaklı çalışmaya da gayret ediyorum. Bir engelli için anne çok kıymetli. Bunu kendimden biliyorum. Annem bana her şeyi öğretti. " diye konuştu.

Aydın: Engelli arkadaşlarımız öncelik verilmeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'da yaptığı konuşmada engelli vatandaşların önündeki engeller kaldırılması gerektiğini ifade ederek" Kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesi yükseltilmelidir. Engelli kardeşlerimizin öncelikle işe yerleştirilmeleri, üretime katılmaları ve topluma kazandırılmaları temin edilmelidir. Kamudaki münhal engelli kontenjanlarına süratle atama yapılmalıdır. Biz parti olarak bu anlamda üzerimize ne düşerse yapıyoruz, yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından engelliler tarafından hazırlanan programlar sahnelendi, standlar gezildi ve davetliler gönüllerince eğlendiler. Bu arada program çerçevesinde "El baskısı" yapıldığı esnada Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Sadullah Efe'nin sakat arabası ve üzeri boya olunca imdadına Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Adayı, aynı zamanda engelli olan Av. Fatma Öncü yetişti, ıslak mendille sıçrayan boyaları temizledi.