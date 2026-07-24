Engelli yazar Onur Çanka'nın şiir kitabı umut oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan doğuştan fiziksel engelli 43 yaşındaki Onur Çanka, hayatın tüm zorluklarına rağmen kaleme aldığı "İnanmak Başarmanın Yarısıdır" adlı şiir kitabını yayımladı. 2023 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden annesine ithaf ettiği eserle hem duygularını satırlara döktü hem de engelli bireylere umut olmayı hedefledi.

Burhaniye'nin Ören Mahallesi'nde yaşayan Onur Çanka, doğuştan gelen fiziksel engeli nedeniyle konuşma ve kas hareketlerinde güçlük yaşıyor. Günlük yaşamını yardımcı bir personelin desteğiyle sürdüren Çanka, tekerlekli ve akülü aracıyla sosyal hayatın içinde yer almaya devam ediyor.

Hayatındaki tüm zorluklara rağmen üretmekten vazgeçmeyen Çanka, 17 yaşından bu yana kitap çıkartma hevesiyle şiirler yazıyor. Yıllar içinde kaleme aldığı şiirlerini bir kitapta toplayan Çanka, yakın dönemde yayınlanan bir diziden de ilham alarak eserini 2023 yılında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren annesine ithaf etti.

"İnanmak Başarmanın Yarısıdır" adını taşıyan şiir kitabıyla, engelli bireylerin de hayallerini gerçekleştirebileceğini göstermek istediğini ifade eden Çanka, eserinin aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturmasını amaçlıyor.

Konuşmasındaki güçlük nedeniyle çocukluk arkadaşı ve aile dostu Ender Erbayroğlu, Onur Çanka'nın duygu ve düşüncelerine tercüman oluyor.

Erbayroğlu, Onur'u çocukluk yıllarından bu yana tanıdığını belirterek, "Onur doğuştan fiziksel engelli olarak yaşamını sürdürüyor. Konuşmasındaki ve hareketlerindeki zorluklara rağmen hiçbir zaman hayata küsmedi. Yazmayı çok sevdi. Yıllarca şiirler yazdı. Bugün de bu kitabıyla hem annesinin anısını yaşatıyor hem de engelli bireylerin de üretebileceğini ve başarabileceğini herkese gösteriyor." dedi.

Onur Çanka'nın yaşamındaki acılar bununla da sınırlı kalmadı. Annesini 2023 yılında kalp krizi nedeniyle kaybeden Çanka'nın babası ise Balıkesir'de gırtlak kanseriyle mücadele ediyor. Tüm bu zorlu süreçlere rağmen üretmeye devam eden Çanka, hayata umutla tutunuyor.

Ören Mahallesi Muhtarı İlker Kurt ise Onur Çanka'nın azmiyle herkese örnek olduğunu belirterek, "Onur benim için çok kıymetli bir dost. Bu şiir kitabı, onun ne kadar mücadeleci ve kararlı bir insan olduğunun en güzel göstergesi. Engellerin, inanıldıktan sonra başarıya engel olmadığını bir kez daha ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Azmi ve yaşam mücadelesiyle dikkat çeken Onur Çanka, yayımladığı "İnanmak Başarmanın Yarısıdır" adlı şiir kitabıyla yalnızca kendi hikayesini değil, hayata tutunmaya çalışan binlerce engelli bireyin de sesi olmayı amaçlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı