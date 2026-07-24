Özgür Özel'e ilk tebrik telefonu Bahçeli'den

Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzaladı. 91 milletvekili Yeni Parti'nin kurucular kuruluna katıldı.

ÖZEL, YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ

Özgür Özel, evrakları imzaladıktan sonra, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi. Partinin kuruluş dilekçesinin öğle saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na teslim edildiği belirtildi. Özel daha sonra Yeni Parti Genel Başkanı seçildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İ İLK BAHÇELİ ARADI

Özel'i ilk arayan lider ise Devlet Bahçeli oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel’i telefonla arayarak tebrik etti. İki lider arasında gerçekleşen görüşmede Bahçeli, Özel’e yeni görevinde başarılar diledi.

DAVUTOĞLU'NDAN MESAJ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'den ayrılarak YENİ Parti'nin kurucu Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'e başarılar diledi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin en büyük gücü; köklü demokrasi geleneğimiz, çoğulcu siyaset anlayışımız ve millet iradesine olan bağlılığımızdır. Sayın Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."