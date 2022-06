Elazığ'da Tarihi Öğretmenevi'nin Kapatılarak Millet Kıraathanesine Çevrilmesine Tepki Var - Haberler

Elazığ Öğretmenevi'nin Belediye yönetimine geçerek Millet Kıraathanesi olacağı iddiaları öğretmenevi sakinlerinin ve vatandaşların tepkisine yol açtı. Emekli vatandaş İlhami Güzel, emekli ve dar gelirli vatandaş için uygun bir dinlenme yeri olan öğretmenevinin kapatılmasını ya da belediye tarafından işletmeye verilmesini istemediklerini söyledi.

Kentin en merkezi konumunda bulunan Elazığ Öğretmenevi 1933 yılında Halkevi olarak inşa edilmiş, hizmet binası 1952 yılından 1972 yılına kadar Kız Öğretmen Okulu, 1972 yılından 1982 yılına kadar da Eğitim Enstitüsü ve Lise olarak kullanılmıştı. 1983 yılından bu yana 27 yatak kapasitesi ile Öğretmenevi olarak kullanılan binanın da içinde olduğu alanın Millet Kıraathanesine dönüştürüleceği iddiaları tepkiye neden oldu.

"TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENEVİ OLMAYAN TEK İL ELAZIĞ"

Emekli vatandaş Veysi Ekmen Öğretmenevinin merkezi yerde olmasının halk için önemli olduğunu ve Elazığ'daki tek öğretmenevinin yok edilmesine karşı olduğunu söyledi. İşletmesinin belediyeye verilmesini istemediklerini belirten Ekmen şunları söyledi:

"Türkiye'de Öğretmenevi olmayan il Elazığ. 4 milletvekilimiz var. Utanmıyorlar bunlar. Elazığ'da Öğretmenevi yok, 5 milletvekilinin bir tanesini saymıyorum AKP milletvekillerini söylüyorum. Elazığ'da Öğretmenevi yok. Burası belediyeye veriliyor. Ne gereği var? Bazen bizim öğretmen evindeki sayın müdürlerimizin, emekli öğretmenlerimizin hiçbir tepkisi yok. Ben öğretmen değilim fakat burada oturuyorum. Hiçbir emekli öğretmen, müdürlerin hiçbir tepkisi yok. Böyle olmaz. Aslına bakarsanız bizim sayın vekillerimizi sıkıştırmamız lazım, konuşmamız lazım. Niye burası böyle oluyor? Burası Millet Bahçesi olursa ne olacak? Buranın hali böyle. Şehir dışına alıyorlar öğretmenevini. Ne gereği var? Malatya'da 2 tane var Diyarbakır'da 2 mi 3 mü öğretmenevi var. Tunceli'de iki tane var ama Elazığ'da bir öğretmen evi yok. Şu anda burası belediyeye ait."

"BURADA ATATÜRK'ÜN KALDIĞI ODA VAR, BURAYI BOZMASINLAR"

Ali İhsan Oğuzhan da Öğretmenevinin Millet Kıraathanesi olmasına karşı çıktığını ve şehrin merkezinde olan bu yerin Milli Eğitim dışında başka kurumların işletmesinin binanın dokusunu bozacağını söyledi. Oğuzhan şunları söyledi:

"Şu anda Öğretmenevi bahçesini farklı mecraların almasına karşıyım. Buranın Öğretmenevinin bahçesi olarak kalmasını ve burayı belediyenin değil de Öğretmenevi olarak kalması ve öğretmen evi personeli tarafından yönetilmesi biz vatandaşlar için önem arz etmekte. Burası önemli bir yer. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ulu önder Atatürk'ün kaldığı yer, odası burada. Bizim şu anda tedirginlik duyduğumuz nokta, burayı alan insanlar burayı ne hale çevirecek? Burası rant haline mi gelecek yoksa? Burası nasıl bir şekil alacak? Bu ambiyansın bozulmaması için taraftarız. Bunun için de elimizden geldiğince destekliyoruz burayı. Elazığ merkezde bu alan gibi bir alan bulamayız. Oturduğumuz zaman yan masada hiçbir şekilde volümlü konuşmalar olmaz burada. Genellikle ehil insanlar var, emekliler var, polis memurları var, öğretmenler geliyor. Burada çaylarını içiyorlar, sohbet ediyorlar. Ama farklı insanlar burayı çalıştırırsa bu ambiyansı yakalaması biraz zor. Özellikle de şu bölge yeşilliklerin olduğu bölge. Başkası aldığında kesinlikle burayı yıkacağına eminiz. Kesinlikle bu ambiyansın bozulmamasını istiyoruz."

"DAR GELİRLİ VATANDAŞ İÇİN UYGUN"

Emekli vatandaş İlhami Güzel de şunları söyledi:

"Öğretmenevinin kalmasını istiyoruz burada. Ne belediye ne başkası hiçbir yere verilmesin. Türkiye'nin her tarafında Öğretmenevleri var. Öğretmenevleri Diyarbakır'da var her tarafta var ama Elazığ'ın Öğretmenevi hasardan dolayı kapanmış diyorlar. Bilmiyoruz ne derece doğru? Belediyeye vereceklerini söylüyorlar. Biz halk olarak, emekli olan arkadaşlar burada gelip yemeğimizi yiyorduk. Her şey vardı, bu bahçenin kalmasını istiyoruz. ya da arkada boş alan var. Oraya yapılsın Öğretmenevi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından orası daha iyi merkezde olması. Duyduğumuz kadarıyla şehre uzak yıkılan Emniyet Müdürlüğü'nün orada yapılacakmış."

"BURADA ÖĞRETMENEVİNİ ÇOK GÖRÜYORLAR"

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler ise konuşmasında şunlara değindi:

"20 Ocak 2020 depremi sonrasında bu bina hasarlı denilerek öğretmenlere kapatıldı. Aradan 3 yıl geçti. Bu arada Kent Meydanı ve yeraltı otoparkının da yapıldığı yerde bulunan Mehmet Akif Ersoy Lisesi yeni bir okul yaptırılacak vaadiyle yıkıldı, otopark çalışmaları halihazırda devam ediyor. Ancak 1952 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Halkevi olarak kullanılan bu bina ve bahçesinin, bahçe dediğimiz yıktırılan Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nin bulunduğu mekan Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmişti. Adım adım önce bu yerin bahçesi Elazığ Belediyesi tarafından işgal edilmiş, şimdi de öğretmenevine göz dikilmiştir. Bu bina sağlamsa neden öğretmenlerin hizmetine açılmaz? Yok hasarlı ise neden buraya eli öpülesi öğretmenlerimiz için bir öğretmen evi yapılmaz? Elazığlı öğretmenler tek araçla ulaşabilecekleri kendilerine ait bir binadan neden mahrum bırakılır? Bu Elazığ'da görev yapan öğretmenlere saygısızlık değilse nedir? Büyükleri 20 milyonluk Mega Kent İstanbul'a 3 havaalanını çok gördüğü gibi küçükleri de öğretmenlere Öğretmenevi mi çok görüyorlar? Ben İYİ Parti İl Başkanı olarak bu konuyu takip edeceğim. Bu arada öğretmen sendikalarının kendi meselelerine de sahip çıkmalarını istiyoruz."

ANKA / Yerel