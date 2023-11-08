Ege Üniversitesi Heyeti, Cumhuriyetin 100. Yılında Atatürk'ün huzurunda

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğündeki, öğrenci ve çalışanlardan oluşan Ege Üniversitesi Heyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Ankara programı çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuruluşuna öncülük ettiği Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni de gezerek basılı ve dijital kaynaklarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Cumhuriyetin 100. yılında Ege Üniversitesi öğrencileri, öğretim kadrosu ve çalışanları, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Ege Üniversitesi ailesinden 350 kişinin katıldığı tören, Aslanlı Yol'daki yürüyüş ile başladı. Yürüyüşün ardından, Ege Üniversitesi Heyeti, Atatürk'ün Mozolesinin önünde saygı duruşunda bulundu. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, günün anlam ve önemine ilişkin, Anıtkabir Şeref Defteri'ne mesajını yazarak imzaladı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Ege Üniversitesi olarak geleceğimizi emanet ettiğimiz öğrencilerimizle, gençlerimizle birlikte huzurunuzda bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında tam akredite, öğrenci odaklı, araştırma üniversitesi olarak; açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe durmadan emin adımlarla yürüyoruz. Göklerde dalgalanan Ay Yıldızlı Al Bayrağımızdan aldığımız güçle; çağdaş, tam bağımsız ve güçlü Türkiye için, Cumhuriyetimize sahip çıkan, milli ve manevi değerlerinin bilincinde, çalışkan ve dürüst nesiller yetiştiriyoruz. Ebedi istirahatgahınızda rahat ve huzur içinde olmanızı diliyor; en derin saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

"Programa katılan tüm öğrenci ve mensuplarımıza teşekkür ediyorum"

Ankara programı ile ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi Ailesi olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılını bir dizi etkinlikle kutluyoruz. Bu çerçevede 10 Kasım öncesi 350 kişilik öğrenci grubumuz ve mensuplarımızla birlikte Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdik. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediğimiz program çerçevesinde Anıtkabir'i ardından da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret ettik. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulunduk. Ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladık. Daha müreffeh bir Türkiye gayesiyle Atamızın açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan emin adımlarla yürüyoruz. Bu güzel programa katılan tüm öğrenci ve mensuplarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Millet Kütüphanesini ziyaret ettiler

Ege Üniversitesi Heyetinin, Türkiye'nin hem basılı hem de dijital en kapsamlı kaynaklarına ev sahipliği yapan Millet Kütüphanesini de ziyaret ettiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Öğrencilerimizle birlikte, küresel bilgi ağının öncü merkezi, ülkemizin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini de ziyaret ettik. Kütüphane yetkililerinden hem basılı hem de dijital kaynaklarla ilgili bilgi aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ülkemize kazandırdığı bu eşsiz eser için teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR