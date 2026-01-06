Haberler

Efsane valinin oğlu 45 yıl sonra babasının makam aracını belediye hizmetine aldı
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası Recep Yazıcıoğlu'na ait eski makam aracını satın alarak 4 aylık restorasyon sürecinin ardından teslim aldı ve test sürüşünü gerçekleştirdi. Aracın yeniden tarihe tanıklık edeceğini belirten Yazıcıoğlu, gelecekte bazı programlara bu araçla katılacağını açıkladı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce makam aracı olarak kullandığı ve 4 aylık restorasyonla yenilenen beyaz cipi teslim alarak test sürüşünü gerçekleştirdi.

Tokat'ta 1984-1989 yılları arasında görev yapan ve kamuoyunda "Süper Vali" ile "Efsane Vali" olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce makam aracı olarak kullandığı beyaz cip, aradan geçen yılların ardından oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bir mahalle ziyareti sırasında karşısına çıktı. Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, ziyaret sırasında gördüğü aracın babası Recep Yazıcıoğlu'na ait olduğunu fark etti. Bunun üzerine araç sahibine ulaşan Başkan Yazıcıoğlu, cipin geçmişine ilişkin bilgi aldı ve aracı şahsi olarak satın aldı.

4 aylık çalışmanın ardından yenilendi

1985 yılında Reşadiye ilçesine bağlı Muratkaya köyü ilkokulunun açılışına da bizzat bu araçla giden Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı, satın alınmasının ardından Tokat'taki sanayi esnafınca kapsamlı bakıma alındı. Beyaz cip, yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından yenilendi. Motor, kaporta ve mekanik aksamları elden geçirilen araç, orijinal yapısına sadık kalınarak restore edildi.

Restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Başkan Yazıcıoğlu, sabah kahvaltısında sanayi esnafı ile bir araya geldi. Buluşmada bakım ve onarımı tamamlanan cip Başkan Yazıcıoğlu'na teslim edildi. Aracı teslim alan Yazıcıoğlu, cip ile test sürüşü gerçekleştirdi. Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcıoğlu, babası Recep Yazıcıoğlu'nun uzun yıllar Tokat'a hizmet ettiği bu araçla bazı programlara katılacağını belirterek, "Babamın yadigarını yeniden hizmete soktuk. Herkes merak ediyordu. Bazı programlara bu araçla katılacağım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
