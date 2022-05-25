Efeler'de 4. Hanımevi Açıldı - Haberler

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeye dördüncü Hanımevi'ni kazandırdı. Efeler Mahallesi'nde hizmete giren yeni merkez düzenlenen törenle açıldı.

Efeler'i marka kent yapma hedefiyle her ay açılıştan açılışa koşan Atay'ın kadınlar için projelendirdiği Hanımevi'nin sayıları arttı. Kadınların sosyalleşmek için tercih ettikleri Hanımevlerinin dördüncüsü, Efeler Mahallesi İzmir Bulvarı Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Parkı'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Efeler halkının yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine; Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay, Efeler Belediyesi'nin meclis üyeleri, birim müdürleri, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"EFELERLİ TÜM MİSAFİRLERİMİZE SELAMLARIMI VE SEVGİLERİMİ İLETİYORUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılış dolayısıyla Başkan Atay'a tebrik mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında, "Efeler Belediyemiz tarafından hizmete açılan dördüncü Hanımevi'nin açılış törenine nazik davetinizden dolayı teşekkür ederim. Efeler halkına sosyal ve kültürel yaşam alanları kazandıran belediyemizi ve belediye başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'ı kutluyor; Efeler Mahallesi Dördüncü Hanımevi'nin açılışına katılan Efelerli tüm misafirlerimize selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.

"HERKES BURADA"

Açılış törenine katılan vatandaşların yoğun alkışlarıyla konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, şöyle konuştu:

"Sayın İYİ Parti İl başkanım, çok naziksiniz, katıldınız, çok teşekkür ederiz. Bazılarına örnek olmanızı diliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Gelecek Partisi İl Başkanı olarak her yerde güler yüzünüzle herkese mutluluk saçıyorsunuz, sayın il başkanım size de çok teşekkür ederim sağ olun. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her türlü etkinliğimizde o da yanımızda oluyor, Saadet Partisi Sayın İl Başkanım, adaşım, Fatih Bey'e de çok ama çok teşekkür ederim, sağ olsun. ASKF başkanım burada, muhtarlarımız burada, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri burada, kadınlarımız burada, herkes burada. Siz benim ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Hepiniz anlıyorsunuz. Gün gelecek anlamayanlar da anlayacak."

"KADINLARIMIZ MUTLU OLURSA İNANIN AİLE MUTLU OLUR, TOPLUM MUTLU OLUR VE ÜLKEDEKİ KARGAŞALAR SONA ERER"

Seçimden önce ne söz verdiyse hepsini yerine getirmek için çaba sarf ettiğine dikkati çeken Başkan Atay, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün burada bir sözümü daha yerine getirmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Efelerimize kazandırdığımız tüm merkezlerimizi, çalışmalarımızı sizin sayenizde yaptım, esas siz alkışı hak ediyorsunuz. Size çok ama çok teşekkür ederim. Hanımevlerimizi kadınlar için yaptık. Kadınların mutlu olmasını istiyorum, özgür olmasını istiyorum, ekonomik bağımsızlığına kavuşmasını istiyorum, onların sosyalleşmesini istiyorum çünkü kadınlarımız mutlu olursa inanın aile mutlu olur, toplum mutlu olur ve ülkedeki kargaşalar sona erer. Bu nedenle toplumda kadının yeri çok önemlidir. Görevimiz onları mutlu kılmak, mutlu olmalarını sağlamak. Bu da biz yerel yöneticilerin görevi. Hanımevlerimizin dördüncüsü bu. Umurlu'daki, Çeştepe'deki, Zafer Mahallesi'ndeki Hanımevlerimize de gidin, görün. Bu projelerin aslında ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu, ne kadar büyük bir ihtiyacı karşıladığını göreceksiniz. Efeler Hanımevi'mizin hepimize, Efeler halkına, kadınlara hayırlı olmasını diliyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun."

"EFELER HALKI TÜM GÜZELLİKLERİN FARKINDA"

Kadınlar adına konuşma yapan Aysel Demirkol, "Bu güzel ve anlamlı buluşma için emeği geçen herkesi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Efeler'de yaşayan bir insan olarak Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'ın gerçekleştirdiği birbirinden değerli ve insancıl projeleri görmekten dolayı gurur ve mutluluk duyuyorum. Sadece kadınların çalışacağı yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nı duyunca hepimiz heyecanlandık. Otizmli bireyler için yapılan Türkiye'nin en kapsamlı Otizm Yaşam Merkezi'ni duyunca, o aileler ile heyecanımız katlandı. Birçok mahallede açılan Kitap Kafelerin, ailelerde ve çocuklarımızda yaşattığı heyecanı anlatmama gerek bile yok. Efeler halkı tüm bu güzelliklerin farkında. Ne mutlu ki tüm hayallerimizi gerçekleştiren bir belediyemiz ve belediye başkanımız var. Efeler Hanımevi'miz hepimize hayırlı olsun. Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a ve bu projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.