Edirne'de İbrice Limanı'ndaki İnşaat Faaliyetlerine Tepki

(EDİRNE) – Edirne Keşan Kent Konseyi Kent, Çevre ve Ekoloji Meclisi Yürütme Kurulu, Keşan'ın Mecidiye Köyü sınırlarında yer alan İbrice Dalış Merkezi'nin bulunduğu limanın kontrolsüz inşaat faaliyetlerine açıldığını ileri sürdü. Yapılan açıklamada, "Antik Çağ'dan günümüze kadar kullanılan limanın dalış okullarına barınma sağlamak amacıyla inşaata açılması kabul edilemez" denildi.

Keşan Kent Konseyi Kent, Çevre ve Ekoloji Meclisi Yürütme Kurulu, İbrice Limanı ve Saros Körfezi çevresinin bir bütün olarak "Tarihi Sit Alanı" ilan edilmesi ve koruma altına alınması gerektiğini açıkladı. Tüm yetkili kurum ve kuruluşlara seslenilen açıklamada, ihmallerin hesabının verilmesi ve sorumluların hakkında derhal işlem yapılması gerektiği ifade edildi.

"İnşaat faaliyetlerine açılması kabul edilemez"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Keşan İlçesi, Mecidiye Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Antik Çağ'dan bu yana kullanılan İbrice Limanı, bugün "İbrice Dalış Merkezi" adıyla ülkemizin en önemli dalış noktalarından biri olarak tanıtılmakta ve övünç kaynağımız olmaktadır. Bu limanın dalış turizmine açılması, eğitim ve etkinliklerin yapılması elbette biz Keşanlılar için bir gurur vesilesidir. Ancak son dönemde bölgede yürütülen faaliyetler, tarihimize ve kültürel mirasımıza ağır zararlar vermektedir. Antik Çağ'dan günümüze kadar yaşamış bir limanın, dalış okullarına barınma sağlamak amacıyla kontrolsüz inşaat faaliyetlerine açılması kabul edilemez.

"Sorumlular hakkında derhal işlem yapılmalıdır"

Kazılar sırasında gün yüzüne çıkarılan bin 500 yıllık üç adet Pitos, korunması ve müzeye kazandırılması gerekirken, 'su küpü' denilerek içine beton dökülmüş ve adeta yok edilmiştir. Bu, yalnızca bölge tarihine değil, insanlık tarihine de yapılmış bir ihanettir. Ayrıca, bölgede yapılan hafriyat sırasında Geç Antik Çağ'a ait olduğu belirlenen bir duvar da tahrip edilmiştir. Uzman görüşleri ve yerel halkın tanıklıkları ile sabit olan bu durum, tarihi değerlerimizin göz göre göre yok edildiğinin açık kanıtıdır. 2023 yılında aynı köy sınırları içindeki İtalyan Koyu'nda başlatılan kale kazıları 2024 ve 2025 yıllarında izinsiz bırakılmıştır. Yani, kültürel mirasın korunması için yapılması gereken arkeolojik çalışmalar durdurulurken; aynı bölgede prefabrik binalar için kazı yapılmasına izin verilmiştir. Bu çelişki, kurumların tarihi dokuyu koruma konusundaki sorumluluklarını yerine getirmediğini göstermektedir.

Çağrımızdır, İbrice Limanı ve Saros Körfezi çevresi bir bütün olarak 'Tarihi Sit Alanı' ilan edilmeli ve koruma altına alınmalıdır. Tüm yetkili kurum ve kuruluşlar, bu ihmallerin hesabını vermeli ve sorumlular hakkında derhal işlem yapılmalıdır. Biz Keşanlılar olarak, tarihimize, kültürel mirasımıza ve gelecek kuşaklara karşı görevimizi yerine getiriyor; siz yetkilileri de aynı sorumluluğu taşımaya davet ediyoruz."

Yetkililere sorular

Açıklamada yetkililere ise şu sorular yöneltildi:

"Bu bölge arkeolojik sit alanı statüsünde iken, inşaat ve yerleşim izni hangi kurumlar ya da kişiler tarafından verilmiştir? İzinlerin dayandığı hangi bilimsel raporlar vardır? Eğer varsa, kamuoyu ile neden paylaşılmamaktadır? Bu açık ihlaller, ilgili makamlara ve basına bildirilmesine rağmen neden önlem alınmamıştır?"