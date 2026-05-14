Başkan Akın: 'Plansız açılan fakülteler nedeniyle eczacılık alanında istihdam krizi yaşanmaktadır'

Kayseri'de 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla düzenlenen çelenk koyma töreninde konuşan Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın; "Plansız açılan fakülteler ve kontenjan artışları nedeniyle ülkemizde eczacılık alanında istihdam krizi yaşanmaktadır" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona eren programa Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, yönetim kurulu üyeleri, eczacılar ve öğrenciler katıldı. Verilere bakıldığında 508 milyon reçetenin işlem gördüğünü ve bu durumun da eczacılığın kritik bir noktada olduğunu gösterdiğini söyleyen Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, "Ülkemizde bilimsel eczacılığın temellerini oluşturan ilk eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk eczacılık dersinin verildiği tarih olan 14 Mayıs 1839'dan bugüne tam 187 yıl geçti. 187 yıldan bu yana mesleğimizi bilimsellik, etik ilkeler ve halk sağlığının korunması üzerine inşa ediyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren 30 bini aşkın toplum eczanesi ve kamuda, akademide, sanayide görev yapan 55 bin eczacı; sağlık sistemimizin en yaygın, en erişilebilir ve en güvenilir sağlık noktası olarak hizmet sunmaktadır. Türk Eczacıları Birliği ve Kayseri Eczacı Odası olarak bu yılki 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü temamızı: 'Sağlıklı Yaşamda Toplum Eczaneleri - Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Gücü: Eczacı' olarak belirledik. Çünkü bugün dünyada sağlık sistemleri yalnızca hastalıkların tedavisi üzerine değil; koruyucu sağlık hizmetleri, bağımlılıkla mücadele, erken tanı, kronik hastalık yönetimi, yaşlı bakımı gibi toplum temelli sağlık hizmetleri üzerinden yeniden şekillenmektedir. Dünyada özellikle COVID-19 dönemi sonrasında gelişmiş pek çok ülkede aşılama, kronik hastalık takibi, danışmanlık ve risk değerlendirme gibi hizmetlerde eczane temelli halk sağlığı yaklaşımlarının hız kazandığını görüyoruz. Eczaneler artık birçok ülkede birinci basamağın etkin bir bileşeni haline gelmiştir. Türkiye'de de toplum eczaneleri, en hızlı ve en kolay ulaşılır birinci basamak sağlık kuruluşlarıdır. Doğru bir modelle yönetilmesi gereken bu güçlü ağ, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendiren stratejik nitelik taşımaktadır. Ancak maalesef ülkemizde eczacıların sağlık sistemine sunabileceği katkıdan yeterince faydalanılmadığını görüyoruz. Bugün eczanelerimizde sadece Sosyal Güvenlik Kurumu'na sunulan reçeteler anlamında baktığımızda yılda yaklaşık 508 milyon reçete işlem görmektedir. Bu sayı sağlıkla ilgili en kritik noktalardan birinin eczaneler olduğunun açık göstergesidir" dedi.

Akın, plansız açılan eczacılık fakülteleri ve kontenjan artışlarının ciddi istihdam sorunlarına neden olduğunu söyleyerek; "Genç meslektaşlarımızın içinde bulunduğu istihdam darboğazı, mesleğimizin en yakıcı sorunlarının başında gelmektedir. Plansız açılan fakülteler ve kontenjan artışları nedeniyle, artık ülkemizde eczacılık alanında ciddi bir istihdam krizi yaşanmaktadır. Bunun için yeni eczacılık fakültesi açılışları durdurulmalıdır. Kontenjanlar ülke ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel verilere dayalı olarak yeniden belirlenmelidir. Eczacılık eğitimi başarı sıralaması 50 bin ile sınırlandırılmalı, eğitimde kalite ve akreditasyon esas alınmalıdır. Akademik kadrosu yetersiz fakültelerde de yeterli öğretim üyesi kadroları açılarak eğitim standartları yükseltilmeli, teknik altyapı eksiklikleri giderilmelidir. Genç eczacıların istihdamı için kamu eczacılığı, klinik eczacılık ve endüstri eczacılığı alanlarında yeni, nitelikli ve sürdürülebilir istihdam modelleri oluşturulmalıdır. Biz bilimsel eczacılığa, halk sağlığının korunmasına, mesleki değerler ile etik ilkelere olan bağlığımızı vurguluyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü' nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı