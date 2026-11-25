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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Mohaç Meydan Muharebesi'nin 500'üncü yılı dolayısıyla uluslararası sempozyuma ev sahipliği yaptı. Sempozyumda, 1526 yılında Osmanlı Devleti ile Macar Krallığı arasında gerçekleşen Mohaç Meydan Muharebesi, askeri, siyasi, diplomatik, kültürel ve tarihi yönleriyle ele alındı. Uluslararası akademisyenlerin katıldığı etkinlikte 8 oturumda toplam 31 bildiri sunuldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından gerçekleştirilen "Mohaç Meydan Muharebesi'nin 500. Yılı Uluslararası Sempozyumu"na DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral, Macaristan'ın Budapeşte kentinde bulunan ELTE Beşeri Bilimler Araştırma Merkezi Tarih Enstitüsü Osmanlı Çalışmaları ve Türkoloji Araştırma Grubu Başkanı Dr. Gábor Fodor, akademisyenler, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Mohaç, Türk ve Avrupa tarihi açısından bir dönüm noktası

Sempozyumun açılışında konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Mohaç Meydan Muharebesi'nin yalnızca Türk ve Macar tarihi açısından değil, Avrupa tarihinin şekillenmesi bakımından da önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Büyük savaşların yalnızca zafer ve yenilgi üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Kızıltoprak, bu tür tarihi olayların medeniyetler arasındaki etkileşim, ortak kültürün oluşumu ve barışın önemi açısından da ele alınması gerektiğini vurguladı.

Türk-Macar dostluğunun tarihi köklerine değinen Kızıltoprak, İmre Tökeli, II. Ferenc Rákóczi ve Kossuth Lajos gibi isimlerin iki millet arasındaki ilişkilerde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Osmanlı Devleti döneminde itfaiye teşkilatının ve Kızılay'ın kuruluşunda görev alan Macar isimlere, Kırım Harbi gibi önemli dönemlerde görev yapan Macar kökenli paşalara da değinen Kızıltoprak, Türk ve Macar halkları arasındaki tarihi bağların günümüzde de sürdüğünü belirtti. İki ülke arasındaki akademik ve kültürel iş birliklerinin dünya barışına katkı sağlayacağını ifade eden Kızıltoprak, sempozyumun bu açıdan önemli bir buluşma olduğunu kaydetti.

"Tarihi gerçeklere hiç olmadığı kadar yaklaşıyoruz"

Macaristan ELTE Beşeri Bilimler Araştırma Merkezi Tarih Enstitüsü Osmanlı Çalışmaları ve Türkoloji Araştırma Grubu Başkanı Dr. Gábor Fodor da Kütahya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Lajos Kossuth'un hatırasıyla bağlantılı bir şehir olan Kütahya'da düzenlenen sempozyumun önemine dikkat çeken Fodor, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Profesyonel çalışma alanının doğrudan Mohaç Meydan Muharebesi olmadığını ancak yeni arşiv keşifleri, bilimsel araştırmalar, konferanslar ve sergiler sayesinde tarihi gerçeklere her zamankinden daha fazla yaklaşıldığını belirten Fodor, sempozyumun yeni bilgiler ve önemli değerlendirmeler ortaya koyacağına inandığını söyledi. Fodor, başta DPÜ Rektörlüğü olmak üzere organizasyona katkı sunanlara, aynı zamanda Macaristan'ın Kütahya Fahri Konsolosu olan İsmet Güral'a ve Kütahyalılara teşekkür etti.

Türk-Macar dostluğunun tarihi bağlarına dikkat çekti

Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral ise konuşmasında Mohaç, Viyana Kuşatması ve Zigetvar Savaşı'nın Osmanlı, Macar ve Avrupa tarihi açısından önemli dönüm noktaları olduğunu ifade etti. Osmanlı Devleti'nin Macaristan'daki hakimiyetinin ardından iki ülke arasında farklı dönemlerde dostluk ilişkilerinin geliştiğini belirten Güral, İmre Tökeli, II. Ferenc Rákóczi ve Lajos Kossuth'un Türkiye'de misafir edilmelerinin bu ilişkilerin önemli örnekleri arasında bulunduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki bilimsel ve kültürel iş birliklerine de değinen Güral, ilk Türkoloji Enstitüsü ve Macar Enstitüsü'nün kuruluşundan, Zigetvar'da bulunan komutan anıt mezarlarından ve Kütahya ile Pécs [Peç] arasındaki kardeş şehir ilişkisinden söz etti. Gül Baba Türbesi'nin açılışı, Macaristan'dan Türkiye'ye ve Kütahya'ya gerçekleştirilen ziyaretler ile üniversiteler arasındaki iş birliklerinin de Türk-Macar ilişkilerine katkı sunduğunu belirten Güral, iki ülke arasındaki dostluğun güçlü şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara hediye takdim edildi ve sempozyum oturumlarına geçildi.

Mohaç Savaşı farklı yönleriyle ele alındı

Sempozyumun açılış oturumu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda ilk olarak Dr. Gábor Fodor, "Mohaç'ı Anmak - Mohaç'ı Hatırlamak: Tarih Yazımı, Diplomasi ve Anma Politikaları" başlıklı sunumunu yaptı. Ardından Türk-Macar Dostluk Derneği Yöntim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Emre Saral, Mohaç Meydan Muharebesi'nin 400'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen anma etkinliklerini ele aldı. Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Yaşar Ertaş ise savaşın tarihi ve sonuçları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Yaşar Ertaş başkanlığında gerçekleştirilen "Mohaç Savaşı Öncesi" oturumunda, muharebe öncesinde Osmanlı ve Macar ordularının moral ve motivasyonu, Avrupa'da Türk algısı, Hırvatistan'ın savunma hazırlıkları ve Macar Krallığı'nın yardım çağrıları değerlendirildi.

Dr. Gábor Fodor'un yönettiği "Mohaç Meydan Savaşı" oturumunda ise Hünkar Tepesi'ndeki arkeolojik çalışmalar, savaş alanının fiziki coğrafi özelliklerinin coğrafi bilgi sistemleriyle (CBS) incelenmesi, toplu mezarlar ve Macar kaynaklarında yer alan savaş anlatıları ele alındı.

Doç. Dr. Özgür Kolçak başkanlığındaki "Mohaç, Askeri Tarih" oturumunda Osmanlı askeri teknolojisi, seferlerin finansmanı ve lojistiği, Osmanlı-Habsburg mücadelesi ile döneme ait birincil kaynaklar incelendi.

Prof. Dr. Alaattin Aköz'ün yönettiği "Kaynaklarda Mohaç" oturumunda ise 1526 sefer ruznamesine göre Osmanlı ordusu ve yönetimi, 16'ncı yüzyıl Osmanlı kaynaklarında Kanuni Sultan Süleyman'ın imajı, fetihnameler ve savaşın Avrupa basınındaki yansımaları değerlendirildi.

Savaşın kültürel ve toplumsal hafızası da konuşuldu

Prof. Dr. Zeynep Tarım başkanlığındaki "Mohaç'ın Mimari ve Maddi Unsurları" oturumunda savaş minyatürleri, İstanbul'daki zafer temsilleri ve Corvinalar ele alındı.

Prof. Dr. Melek Çolak'ın yönettiği "Mohaç ve Hafıza" oturumunda ise Macaristan'daki anma törenleri, Macar basınında Mohaç'ın yansımaları, tarihi bellek ve Osmanlı vakıfları üzerine sunumlar gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Özgür Kolçak başkanlığındaki "Mohaç'ta Kullanılan Silahlar ve Savaş" oturumunda savaş alanı araştırma programı, dönemin silah ve zırhları ile harp prensipleri değerlendirildi.

Prof. Dr. Ayşe Nur Sır Dündar'ın yönettiği "Ders Kitaplarında ve Edebiyatta Mohaç" oturumunda ise dönem şairlerinin fetih anlatımları, Yahya Kemal Beyatlı'nın eserlerinde tarih şuuru ve Mohaç Meydan Muharebesi'nin tarih ders kitaplarındaki yansımaları ele alındı.

8 oturumda 31 bildiri sunuldu

Açılış ve kapanış oturumları hariç toplam 8 oturumun gerçekleştirildiği sempozyumda, akademisyenler tarafından 31 bildiri sunuldu. Farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getiren etkinlikte Mohaç Meydan Muharebesi, yalnızca askeri bir karşılaşma olarak değil, Osmanlı-Macar ilişkileri, Avrupa diplomasisi, tarih yazımı, kültürel etkileşim ve toplumsal hafıza açısından da değerlendirildi.

Sempozyum kapsamında ayrıca DPÜ Rektörlük Fuaye Alanı'nda resim sergisi açıldı. Protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı