e-Devlet üzerinden başvurular alınacak! En az lise mezunu personel aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, nüfus müdürlüklerinin de aralarında bulunduğu birimlerde istihdam edilmek üzere toplam bin 170 sözleşmeli personel alacak. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği alımlarda KPSS'den en az 60 puan alma şartı aranacak. Başvurular 7-11 Aralık 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylara en fazla 30 tercih hakkı tanınacak.
- İçişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında 119 ve taşra teşkilatında 1.051 olmak üzere toplam 1.170 sözleşmeli personel alacak.
- Adayların 2026 KPSS'den en az 60 puan alması gerekiyor; lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93, lise için KPSSP94 puan türü esas alınacak.
- Başvurular 7-11 Aralık 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak ve 11 Aralık saat 16.00'da sona erecek; şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.
İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe nüfus müdürlüklerini de kapsayan alımlarda lise, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik kadrolar bulunuyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
BİN 170 PERSONEL ALINACAK
Yayımlanan ilana göre İçişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında 119, taşra teşkilatında ise 1.051 olmak üzere toplam bin 170 sözleşmeli personel istihdam edecek.
KPSS'DEN 60 PUAN ALMAK YETERLİ
Başvuruda bulunacak adayların 2026 Kpss'den en az 60 puan almış olması gerekecek. Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için ise KPSSP94 puan türü esas alınacak. Adayların ayrıca başvuracakları pozisyon için belirlenen özel şartları karşılamaları gerekecek.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE DE PERSONEL ALINACAK
Personel alımı kapsamında nüfus müdürlüklerinde de büro personeli ve temizlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlarda istihdam sağlanacak. Lise mezunları da öğrenim şartlarını karşıladıkları pozisyonlara başvurabilecek.
E-DEVLET BAŞVURULARI 7 ARALIK'TA BAŞLAYACAK
Adaylar, 7-11 Aralık 2026 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığının internet sitesindeki duyurular bölümünde yayımlanacak başvuru bağlantısı aracılığıyla e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvurular 11 Aralık saat 16.00'da sona erecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
30 TERCİH HAKKI TANINACAK
Adaylar, gerekli şartları taşımaları halinde en fazla 30 yer veya pozisyon için tercihte bulunabilecek. KPSS puan sıralamasına göre kontenjanın dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.