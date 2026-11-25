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İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe nüfus müdürlüklerini de kapsayan alımlarda lise, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik kadrolar bulunuyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

BİN 170 PERSONEL ALINACAK

Yayımlanan ilana göre İçişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında 119, taşra teşkilatında ise 1.051 olmak üzere toplam bin 170 sözleşmeli personel istihdam edecek.

KPSS'DEN 60 PUAN ALMAK YETERLİ

Başvuruda bulunacak adayların 2026 Kpss'den en az 60 puan almış olması gerekecek. Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için ise KPSSP94 puan türü esas alınacak. Adayların ayrıca başvuracakları pozisyon için belirlenen özel şartları karşılamaları gerekecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE DE PERSONEL ALINACAK

Personel alımı kapsamında nüfus müdürlüklerinde de büro personeli ve temizlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlarda istihdam sağlanacak. Lise mezunları da öğrenim şartlarını karşıladıkları pozisyonlara başvurabilecek.

E-DEVLET BAŞVURULARI 7 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Adaylar, 7-11 Aralık 2026 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığının internet sitesindeki duyurular bölümünde yayımlanacak başvuru bağlantısı aracılığıyla e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvurular 11 Aralık saat 16.00'da sona erecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

30 TERCİH HAKKI TANINACAK

Adaylar, gerekli şartları taşımaları halinde en fazla 30 yer veya pozisyon için tercihte bulunabilecek. KPSS puan sıralamasına göre kontenjanın dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.