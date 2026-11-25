Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, "yüzde 50 indirim" vaadiyle reklam yapan ancak bu oranda indirim uygulamadığı tespit edilen çiçek satış platformuna 863 bin 580 TL idari para cezası verdi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bir çiçek satış platformunun internet sitesine yönelik arama motorlarında yayımlanan reklamlar incelemeye alındı. Yapılan incelemede, reklamlarda yer alan "yüzde 50 indirimli" vaadinin gerçeği yansıtmadığı belirlendi. İncelemede, platformda satışa sunulan ürünlerdeki en yüksek indirim oranının dahi yüzde 50'nin altında kaldığı tespit edildi. Bu oranda indirim uygulanan ürün sayısının yalnızca 3 olduğu, diğer ürünlerdeki indirim oranlarının ise yüzde 0,1 ile yüzde 39,99 arasında değiştiği belirlendi. Hiçbir üründe yüzde 50 veya üzerinde indirim uygulanmadığı ortaya çıktı. Reklamlarda gerçekte sunulmayan bir indirim oranının kesin ve genel bir vaat olarak kullanılmasıyla tüketicilerde yanıltıcı fiyat avantajı algısı oluşturulduğu değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından söz konusu reklamların durdurulmasına ve reklam veren hakkında 863 bin 580 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Bakanlık, tüketicileri yanıltan reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı