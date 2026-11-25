Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 yıl önce evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden Durmuş (54) ve Elif Bütüner (49) çiftinin ölümüne ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, yangının çıkış nedenine ilişkin yeniden bilirkişi raporu düzenlenmesine karar verirken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olay, 1 Mart 2024'te Erdemli ilçesine bağlı Arslanlı Mahallesi Germataş Sokakta meydana geldi. Tek katlı müstakil evde çıkan yangında Durmuş Bütüner ile eşi Elif Bütüner hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından Türbe Mezarlığında toprağa verildi. Aradan geçen 2 yılın ardından Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı cinayet şüphesiyle yeniden incelemeye aldı. Adli Tıp raporlarının ardından alanında uzman bilirkişi heyeti görevlendirildi. Yapılan araştırmalar neticesinde, yangının çıktığı saatlere kadar çiftin evinde olduğu tespit edilen Celal Özden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özden, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özden hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak, suçun işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme', 'Konut veya iş yerinde gece vakti işlenen nitelikli yağma' ve 'Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' suçlarından iddianame hazırlandı.

Hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis cezası istenen Özden, Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesinde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık Özden, Bütüner çiftinin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Bu işin faili ben değilim"

Duruşmada savunması alınan sanık Özden, "Bu işin faili ben değilim. Ne kimsenin canına kast ettim ne de malına göz diktim. Olay tarihinde cebimde 1.5 milyon lira param vardı. Kimsenin 500 bin liralık altınına ihtiyacım yok. Eğer böyle bir şey varsa gerçek failler dışarıda ben aylardır cezaevindeyim. Hem ben hem de ailem mağdur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıkladığı sanığın üzerine atılı suçlardan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönündeki esasa ilişkin mütalaasını yineledi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin yeniden rapor alınacak

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Bütüner çiftinin evinde çıkan yangının çıkış nedenine ilişkin yeniden bilirkişi raporu düzenlenmesine karar verdi. Heyet ayrıca sanığa ait cep telefonu kayıtları ile HTS kayıtlarının incelenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı