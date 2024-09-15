Üye Girişi
Haberler

Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet'i eksik mi okudu? Diyanet ve İletişim Başkanlığından art arda açıklamalar

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'ın, Yalova'da yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii ve Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nun açılışında Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okuduğu iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlanan haberin yalan olduğunu ve konuya ilişkin gerekli hukuki sürecin başlatıldığını duyururken, İletişim Başkanlığı da iddianın doğru olmadığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 6 Eylül tarihinde Yalova'da cami açılışında yaptığı konuşmasına atıfta bulunarak "Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu" başlığıyla basın yayın organlarında yayımlanan habere ilişkin açıklamada bulundu.

"KONUŞMANIN ÖNÜ ARKASI KESİLEREK PAYLAŞILMIŞ"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Sözcü Gazetesi'nin bugünkü nüshasında 'Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu' başlığıyla yayınlanan haber yalandır. Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'ın Yalova'da 6 Eylül 2024 tarihinde bir cami açılışında 'Eşhedü enlailahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah' cümlelerini ezanda geçtiği şekliyle anlattığı konuşması, önü arkası kesilerek, önce bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Sözcü Gazetesi ise sosyal medyada yer alan çarpıtılmış görüntüler üzerinden hazırladığı haberi hiçbir araştırma yapmadan bugünkü nüshasında manşetten yayınlamıştır. Yanıltıcı, iyi niyet taşımayan, maksatlı şekilde hazırlandığı açık olan haber ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili Sözcü Gazetesi ve paylaşan sosyal medya hesapları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA YALANLADI

Konuya ilişkin bir açıklama da İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan bazı görüntülerle ilgili, 'Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i eksik okudu' iddiası doğru değildir.

Bahse konu görüntülerde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşmasının önü ve arkası kesilerek bağlamından koparıldığı tespit edilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da 6 Eylül 2024 tarihinde bir cami açılışında, 'Camiler, Cenab-ı Hakkın isminin her zaman anıldığı, şehadetleri dinin temeli olan 'Eşhedü en lâ ilâhe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resûlullah' cümlelerinin yeryüzünü inlettiği yerlerdir' ifadelerini kullanmıştır. İfadelerden de anlaşılacağı üzere Erbaş, iddiaya konu cümleleri ezanda geçtiği haliyle telaffuz etmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet'i eksik mi okudu? Diyanet ve İletişim Başkanlığından art arda açıklamalar

Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet'i eksik mi okudu? Diyanet ve İletişim Başkanlığından art arda açıklamalar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş Politika Yalova Güncel Medya Hukuk Yerel Cami

Sakarya'da fabrikada patlama! 2'si ağır 21 işçi yaralandı

Sakarya'da fabrikada patlama! Ekipler yangına müdahale ediyor, çok sayıda yaralı var

 Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

 Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
MHP'li başkandan dikkat çeken karar! Dün Bahçeli'nin hayır duasını aldı, bugün istifa etti

Dün Bahçeli'nin hayır duasını aldı, bugün "hastayım" deyip istifa etti
500

Yorumlar (4)

Mücahit Kılıç:

Audi A8 L

32
5
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

456 metrekare villasinin temezlik gorevli paralari milletin vergisiyle odeniyor. hadi bu dunyada korunuyorsunuz ahirette napicaksiniz.

33
3
yanıtYanıtla
VEFA:

Sayın Ali Erbaş biatta kusur etmez. Asıl önemli olan da bu!... Geri kalanın tümü önemsiz, teferruattır!..

9
3
yanıtYanıtla
Ahmet Çakır:

lüks arabaya binup lüks yaşayan bir insana ben buat etmem.onnu söylediklerinide ciddiye almam.sen yaşayemadığın dinin bilgilerini bana aktarsan nolur aktarmasan nolur.Tevazu ve sade yaşanmayan bir hayattan din adına hayır gelmez

0
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Narin nasıl öldürüldü? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki! KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları...
title