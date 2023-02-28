Depremden sağ kurtuldu, sistemde 'ölü' görünüyor! Depremzedenin yetkililere bir ricası var

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 11 il büyük ölçüde etkilenirken, on binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Çok sayıda bina enkaza dönerken, birçok vatandaş da çevre illere taşınmak zorunda kaldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Şahin Ekşici de eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Mersin'e geldi. Aile, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mersin Şubesinde misafir edildi. Depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden kardeşinin yerine kayıtlara kendisinin ölü olarak geçtiğini anlatan Şahin Ekşici, hatanın düzeltilmesini istedi.

"DÜNYANIN SONUNUN GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Deprem ve başından geçen olayla ilgili İHA muhabirine konuşan Ekşici, Hatay'da 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında oturduklarını söyledi. Deprem anına yatak odasında yakalandığını belirten Ekşici, "Deprem başlayınca doğru çocuklarımızın odasına gittik. Orada çocuklarımızı koruma altına alarak, yatakların yanına çöktük. Deprem sırasında bütün eşyalarımız zaten devrildi. Bizim o an çıkacak bir yerimiz kalmamıştı. Allah tarafından nasıl olduysa dış kapımız bir anda açıldı. Orası açılınca biz de eşyaların altından sürünerek kendimizi dışarı attık. Çok şükür yara almadan, sağ olarak kurtulduk. Tabi ilk deprem olduğunda ben ümidi kesmiştim. Çünkü dünyanın sonunun geldiğini düşündüm. Biz kurtulduk ama birinci derece yakın akrabalardan 50'nin üzerinde kaybımız var. En yakın olarak da erkek kardeşim vefat etti" dedi.

"SİSTEMDE 'ÖLDÜ' GÖRÜNÜYORUM"

Başına gelen talihsiz olayla ilgili de bilgi veren Ekşici, "Kardeşimin cenazesini çıkardıktan sonra dilekçe verdim. O sırada bir kağıt verdiler. Bir kısmını ben doldurdum, bir kısmını da oradaki görevli dolduruyor. O esnada görevli yanlışlıkla kardeşimin yerine beni yazmış. Şu an ben sistemde 'öldü' görünüyorum ve geçen hafta perşembe gününden bu yana ne devletin olanaklarından ne de kendi banka hesaplarımdan yararlanamıyorum. E-devlet ve mobil bankalara giriş yapamıyorum. Tabii ben ne olduğunu önce bilmediğim için bankaya gittim, 'işlem yapamadığımı' söyledim. Banka da bana 'sizi öldü diye göstermişler' dedi. Ben de 'nasıl oluyor ya ben yaşıyorum işte, kimliğim burada, ben buradayım' diye söyledim. Onlar 'bizlik bir şey değil, gidip dilekçe vereceksin' dediler. Ben de sağ olduğuma dahil başvurumu yaptım. İşleme aldıklarını söylediler. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntı çözülür ve ben de imkanlardan yararlanırım" ifadelerini kullandı.

"BEN DE HER YERDE DUL OLARAK GÖRÜNÜYORUM"

Eşi Zekiye Ekşici de eşi ile kardeşinin isimlerinin karıştırılmasından dolayı bu sorunu yaşadıklarını aktararak, "Eşim kayıtlarda ölü olarak görünüyor. Burada olan yine bana oldu. Ben de bütün her yerde dul olarak görünüyorum. Depremzedelerin başvurduğu yardımlara ben de başvuruyorum, orada da hep eşim ölü görünüyor" şeklinde konuştu.