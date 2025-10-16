Haberler

3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı
Hatay'da 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan 23 yaşındaki Barış Özbay'ın eski hali ortaya çıktı. 6 Şubat depremlerine telefonla oynarken yakalandıktan sonra bağımlılığının arttığını söyleyen gencin arkadaşları, "Depremden önce her zaman bakımlıydı ve normal sıradan insanlar gibi duş alırdı ve duş almayı çok severdi" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu telefon ve bilgisayar bağımlısı 23 yaşındaki Barış Özbay'ın eski hali ortaya çıktı.

3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden ve Defne ilçesinde yaşamlarını sürdüren 50 yaşındaki Semra Özbay ve 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, depremin ardından hayata birlikte tutundu. Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, 3 yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor.

3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

DEPREMDEN SONRA YAŞAMA HEVESİNİ KAYBETMİŞ

Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özbay'ın asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat gecesinde de telefonla oynadığı ortaya çıktı.

3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

"DEPREME TELEFONLA OYNARKEN YAKALANDIM"

Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat günü 04.17'de de telefonla oynarken depreme yakalandığını ve o esnada dahi telefonla oynamaya devam ettiğini ifade eden Barış Özbay, "Depremde uyumuyordum ve akşama kadar oturup telefonla oynadım. Depremde sallanmaya başladık, sonra ilk başta küçük bir deprem oluyor sandım ama hızlandı. Elektrik gidince ciddi bir şey olduğunu anladım ama telefonla oynamaya devam ettim. Deprem sırasında oyunumu kaydediyordum. Nenem ilk başta deprem olduğuna inanmadı ve benim salladığımı sandı. O esnada sallanmaya devam ederken telefonla oynamaya devam ettim. Deprem durdu ve bizimkileri evin dışına çıkardım" dedi.

3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

"ELİMDE OLSA YEMEK DE YEMEM TUVALETE DE GİTMEM"

Evden pek çıkmadığını, tüm gün telefonla oynadığını anlatan Özbay, "Dışarı çıkmadığımızda iki arkadaşımın evine bakıyorum, evleri müsait değilse evden çıkmıyorum. O zamanlarda da yine telefonla oynuyordum. Eve gelince yine telefonla oynuyorum. Telefonda izlediğim videoların isimlerini pek bilmem. Müzik türü sorsan Allah bilir. Yine evde kalıp banyo yapabilirdim ama ben bir şey yapmak istemiyordum. Sadece yemek yiyorum ve tuvaletimi yapıyorum. Onları da mecbur olduğum için yapıyorum. Sedef hastalığı yüzünden banyo yapmam da zor oluyor ama sedef hastalığıyla alakası yok. Sedef hastalığı olmasa da banyo yapmazdım. Elimde olsa yemek de yemem ve tuvalete de kalkmam. Keşke tüm gün uyuyabilseydim" dedi.

3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

"DEPREMDEN ÖNCE HER ZAMAN BAKIMLIYDI"

Barış'ın depremden sonra çok değiştiğini anlatan arkadaşı Furkan Çakmak, "Ben Barış'la ortaokul arkadaşıyım, birlikte büyüdük. Kendisinin derslerle arası iyi değildi ama her şeye kafası çalışıyordu. Kendisi daha çok bilgisayar ve telefon oyunları oynuyordu. İngilizce altyazılı filmler izleyerek biraz İngilizce de öğrenmişti. Hayata karşı neşesi ve heyecanı azalmıştı. Kendisinin psikolojik sorununun ötesinde sanki kendisiyle çözemediği sorunları vardı. Bu yüzden onu hiç yalnız bırakmadık ve arkadaşları olarak yanında olarak elimizden geleni yaptık. Üniversite sonrası bizler dağılınca kendisi yalnız kaldı. Yalnızlaşınca da kendisini daha fazla eve kapattı. Depremden önce her zaman bakımlıydı ve normal sıradan insanlar gibi duş alırdı ve duş almayı çok severdi. Bizler üniversiteye gidince kendisinin hayata bakış açısı çok değişti. Eskisi gibi duş almak istemiyor. Deprem de olunca tamamen kendisini kapattı. Bir şansının olamayacağını düşündüğü için hayata karşı kendini kapattı. Yaklaşık 3 yıldır tırnaklarını kesmiyor ve bakımını yapmıyor. Eski güzel günlere dönmeyi istiyoruz" şeklinde konuştu.

3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

"OĞLUM SAĞLIĞINA KAVUŞSUN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM"

Anne Semra Özbay ise oğlunun depremden önce arkadaşlarıyla takılırken depremden sonra kendini eve kapatıp telefonla oynadığını söyleyerek, "Depremden önce oğlum arkadaşlarıyla takılıyordu. Arkadaşlarıyla parklarda gezip bir şeyler atıştırıyorlardı. Depremden önce oğlumun durumunu fark etmedim ama depremden sonra fark ettim. Depremden önce fark ettim ama geçici olduğunu düşündüm. Sürekli telefonda ne yaptığını bilmiyorum ama genelde video veya müzik dinliyor. Depremden önce tırnaklarını asla uzatmazdı ve kendi bakımına bakardı. Depremden sonra tamamen değişti. Banyo da yapmıyor. Oğlum sağlığına kavuşsun, başka bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yorumlar (8)

Harun SİZER:

Bana daha çok canı dayak isteyen tip gibi geldi . vermeyin eline telefonu koymayın önüne her öğün yemeği bakalım ne halt yiyecek görelim açlıktan karnına ağrılar girince telefondaki görseller eğlenceli gelecek mi

Yorumcu:

çocuk değil ki kardeşim ayrıca aklı da yerinde psikolojik bir durumu var gibi

Alamancı RasihBardakçı:

Cok sallamış bu.

Hamit Gündoğdu:

Sallayan senmişsin gibi..bu gencin hayata küskün hale gelmesine sebep olan acıları inşallah sen yaşamazsın..Amin.. bir kelam ederken iyi düşünmek lazım...

Murat PALACI:

Psikolojik bozuklukta bir hastalıktır. Doğuştan olmadığı gibi sonradan da karşılaşılabilir. Empati yapmadan saçma sapan yazanlar, sorunu dayak ile çözebileceğini yorumlarda dile getirenlere azıcık zeka ve empati diliyorum. Bu kişi davranışını bırakın psikologlar yorumlasın bizde okuyup bilgi edinelim, herkesin başına gelebilir.

Halit:

Kaslarının ortasını bile alıyomus vay be nasıl bi tıramoysa deprem??? Allah birdaha yasatmasın

