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Hakan Çalhanoğlu sakatlıktan golle döndü

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Hakan Çalhanoğlu sakatlıktan golle döndü
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İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter, Parma'yı 3-0 yendi. A Milli Takım'da sakat olduğu için kadroya alınmayan Hakan Çalhanoğlu, Parma maçında ilk 11 başladı ve gol attı.

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter ile Parma karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Inter 3-0'lık skorla kazandı.

HAKAN GOLLE BİRLİKTE GERİ DÖNDÜ

Inter'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Petar Sucic, 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 31. dakikada Marcus Thuram kaydetti. A Milli Takım'da sakat olduğu için kadroya alınmayan Hakan, ilk 11'de başladığı mücadeledeki performansıyla alkış topladı.

ZİRVE YARIŞINA DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte puanını 16'ya yükselten Inter, zirve yarışını sürdürdü. Parma ise 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Inter, Bologna deplasmanına gidecek. Parma ise Torino'yu konuk edecek.

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