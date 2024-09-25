Denizli'de İş Dünyasına Yapay Zeka Eğitimi

Denizli iş dünyası yapay zeka uygulamalarını öğrendi

DENİZLİ - Denizli Ticaret Odası tarafından düzenlenen "İş Dünyasında Yapay Zeka Uygulamaları" konulu eğitim semineri büyük ilgi gördü.

İş dünyasının geleceğine, DTO'nun yapay zeka eğitimi ile adım attılar. İş dünyasının profesyonellerine yönelik özel etkinlik, DTO tarafından hayata geçirilen Geleceğin Meslekleri Eğitim Seminerleri serisi kapsamında gerçekleştirildi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar İplikçi, DTO'nun hizmet binasındaki konferans salonunda, İş Dünyasında Yapay Zeka Uygulamaları Semineri verdi. Ücretsiz eğitimde; katılımcılar, yapay zeka teknolojilerinin iş dünyasında nasıl kullanılabileceği konusunda püf noktaları ile önemli bilgiler edindi ve merak ettiklerini sorma imkanı yakaladı. Eğitim, günün anısına çektirilen toplu fotoğrafla sona erdi.

"Yapay zekanın iş dünyasındaki uygulamalarını anlattık"

Kendilerini seminer vermek üzere davet etmeleri dolayısıyla DTO'ya teşekkür eden Prof. Dr. İplikçi, yapay zekada tamamen verilerden yararlandığını vurgulayarak, arama motoru gibi çalıştığının altını çizdi. İplikçi, etkinlikle ilgili değerlendirmesinde ise "Katılımcılarımız, genellikle Denizli sanayisinden mühendislerimiz ile Denizli ticaretinde yer alan çalışanlar ile firmaların sahipleriydi. Öncelikle yapay zekanın ne olup olmadığını açıklamaya, anlatmaya çalıştık. Tarihçesinden bahsettik ve yapay zekanın nasıl öğrendiği ile arka planındaki matematik teorilerinden bahsettik. Bu eğitimimizdeki esas amacımız yapay zekanın iş dünyasındaki uygulamaları ile etkileriydi. Yeni iş alanları, yeni iş modelleri, ardından da çeşitli uygulamalarla konuyu ayrıntılı ele aldık. E-ticaret, üretim, sağlık ve hukukla ilgili uygulamaları da aktardık. Verimli ve keyifli bir eğitim olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Projenin farklı aşamalarında yer aldım"

Etkinliklerden dolayı DTO'ya teşekkür eden katılımcılardan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Yöneticisi Hakan Yurdoğlu, "Ben, bu eğitimleri kapsayan projenin farklı aşamalarında da yer aldım. Çalıştaylarında; kadın erkek eşitliğini, Denizli'ye katkı sağlayacak fikirlerimi dile getirdim. Ayrıca dijital dönüşümün tekstil sektörüne getireceği etkilerle ilgili örnekler de verdim. Eğitimlerin birçoğuna katıldım, gayet de faydalı oldu. Son olarak, Serdar hocamızın eğitimine katıldık. Tüm paydaşlara ve özellikle Denizli Ticaret Odası'na bu güzel organizasyon ve eğitimler için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Eğitimler, iş hayatımıza katkı sağlayabilecek nitelikteydi"

DTO tarafından düzenlenen yapay zeka eğitimlerinin dördüncüsüne katıldığını belirten Pazarlama Müdürü Burcu Özcan Tarhan, "Aldığımız bütün eğitimler, iş hayatımıza katkı sağlayabilecek nitelikte, güzel eğitimler idi. Denizli Ticaret Odamıza çok teşekkür ediyoruz. Zaten biliyorsunuz, yapay zeka geleceğin mesleği ve bunu iş hayatımızda kullanamazsak ilerleyemeyiz. Bizlere sağladığı bu imkan için Denizli Ticaret Odasına ve Ticaret Odası Başkanımız Sayın Uğur Erdoğan'a, çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Eğitimlerin devam etmesini istiyoruz"

Eğitime katılan Fatma Yaraşır ise iki yıldan bu yana DTO'nun eğitimlerini kaçırmadığını ve eksiksiz katıldığını dile getirdi. Yaraşır, "Şu ana kadar yapılan eğitimler hem yaptığımız iş hem de sektörel olarak kullanabileceğimiz araçlarla ilgili bize güzel ve farklı bilgiler sağladı. Özellikle tekstil sektöründe olup bitenler ile güncel bilgiler de bize aktarıldı. Etkinliklerden çok memnunuz. Bu şekildeki çalışmalarının devamını diliyoruz ve Denizli Ticaret Odamıza şu ana kadar yapmış olduğu bütün çalışmalar ve eğitimler için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Herkesi bekliyoruz"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, sadece odalarının iştiraklerinden biri olan Denizli Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezi'nin organizasyonuyla, kısa zamanda 65'in üzerinde farklı mesleki ve kişisel eğitim gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Erdoğan, "Üyelerimiz ile vatandaşımızın ufkunu açan nitelikteki ücretsiz eğitimlerimizin gördüğü ilgiden son derece memnunuz. Ön başvurular, katılımdan da yoğun oluyor. Özellikle günümüzün sektörel ve mesleki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak konuları belirliyoruz ve yıl boyunca belirli bir takvim dahilinde programımızı yürütüyoruz, çok sayıda kurs, eğitim ve seminer gerçekleştiriyoruz. Talep oldukça da devam ettireceğiz. Gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Halkımızın zaman ayırıp fırsatını bulmuşken bu organizasyonlarımızdan yararlanmasını istiyoruz. Herkesi davet ediyor ve eğitimlerimize bekliyoruz" dedi.