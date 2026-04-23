Denizli'de minikler sanayinin dümenine geçti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Denizli Osb'de faaliyet gösteren Denizli OSB Özel Minik Hayaller Anaokulu öğrencileri, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünü ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ile bir araya geldi.

Neşeleri ve enerjileriyle programa renk katan minikler, ziyaret sırasında Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu'nun koltuğuna temsili olarak oturarak 23 Nisan'ın coşkusunu ve anlamını doyasıya yaşadı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı bayram, geleceğe duyduğumuz inancın en güçlü simgesidir. Bu özel günde Ulu Önderimizi saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Bugünün çocukları; yarının bilim insanları, sanayicileri ve yöneticileri olacaktır. Ülkemizin ve sanayimizin geleceği, çocuklarımızın hayalleri, azmi ve çalışkanlığıyla şekillenecektir. Her çocuk, geleceğe atılan en değerli imzadır. Bu bilinçle, sizlere daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı