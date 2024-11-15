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Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okullarda Temizlik ve Tadilat Çalışmaları Yürüttü

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okullarda Temizlik ve Tadilat Çalışmaları Yürüttü
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Denetimli Serbestlik yükümlüleri, 11-15 Kasım tarihleri arasında kamu binalarında kapsamlı temizlik, boya-badana ve tadilat çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, yerel eğitim kurumlarıyla işbirliği içerisinde yapıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Denetimli Serbestlik yükümlüleri tarafından kamu binalarına kapsamlı temizlik, boya-badana ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.

Bandırma, Gönen ve Erdek'teki okullarda, öğrencilerin ara tatilde olduğu 11-15 Kasım tarihleri arasında, Denetimli Serbestlik yükümlüleri tarafından kapsamlı temizlik, boya-badana ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerçekleştirilen bu çalışma, kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan toplamda 38 denetimli serbestlik yükümlüsünün katılımıyla yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Gönen'de 5 okul, Erdek'te 6 okul ve Bandırma'da 4 okulda yenileme işlemleri yapıldı. Bandırma 100. Yıl İlkokulu'ndaki çalışmaları yerinde incelemek amacıyla, Bandırma Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örsoğlu, Cumhuriyet Savcısı Anıl Cem Turhan, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Aydın ve Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz ziyaret gerçekleştirdi.

Çocukların tatil dönemlerinde okulların bakımlarının yapılmasını sağlayan bu çalışmalar, önümüzdeki yaz tatili ve ara tatil dönemlerinde de devam edeceği bildirildi. Denetimli Serbestlik yükümlüleri tarafından okullarda yapılacak olan boya, badana, tadilat ve temizlik işleri kamu yararına katkı sağlamaya devam edecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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