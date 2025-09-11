Dargeçit'te Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Haberler

Mardin'in Dargeçit ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde AFAD koordinesinde yapılan deprem tatbikatında senaryo gereği kurtarma, tahliye ve müdahale çalışmaları uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Tatbikata devlet ve güvenlik kurumları katıldı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD koordinesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında ilçenin bazı noktalarında senaryo gereği deprem sonrası kurtarma, tahliye ve müdahale çalışmaları uygulamalı olarak yapıldı. Siren sesleri, anonslar, acil durum araçlarının koordineli hareketliliğiyle gerçek bir afet durumu canlandırıldı. Tatbikat sonunda görevli ekipler, yapılan uygulamaları değerlendirerek afet anında izlenecek adımlar konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Burada açıklamalarda bulunan Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu belirtti. Depremlerle sınanmış bir coğrafyada yaşadıklarını ve her zaman hazırlıklı olmanın, kayıpları en aza indirmenin en önemli yolu olduğunu aktaran İpek, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz tatbikatla hem kurumlarımızın koordinasyonunu güçlendirmeyi hem de vatandaşlarımızın farkındalığını artırmayı amaçladık. Afetlere hazır olmak sadece kurumların değil, tüm milletimizin ortak görevidir. Devletimizin bütün imkanlarıyla sahada olacağına, vatandaşımızın da bilinçli hareket ederek büyük bir güç oluşturacağına inanıyoruz. Güzel Dargeçit'imizde, çocuklarımızdan yaşlılarımıza kadar her bir ferdimizin güvenliği için teyakkuzdayız."

Tatbikata, Dargeçit Kaymakamlığı, emniyet, jandarma ve güvenlik korucuları, AFAD İl Müdürlüğü, UMKE, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, itfaiye, kamu kurumları ve sağlık ekipleri katılım sağladı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
