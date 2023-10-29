Antalya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen törende, Vali Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, askeri araç üzerinde vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Hulusi Şahin, Türkiye için oldukça önemli olan bu günde, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve sevinci içerisinde olduklarını söyledi.

Cumhuriyet'in artık asırlık bir çınar olduğunu belirten Şahin, "Ne kadar övünsek, ne kadar gurur duysak azdır. Cumhuriyet bizi, bitmek bilmez savaşlarda, cepheden cepheye koşarak tükenme noktasına gelmiş bir ulustan 85 milyon nüfusu ile dünyada sözü geçen bir büyük millet haline getirdi. Sevgili gençler, hedefimiz belli, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Demokrasimizi, hukukun üstünlüğünü ve sosyal devlet anlayışımızı daha da geliştireceğiz. Çok çalışacağız. Ulu Önder Atatürk'ün 10. yıl nutkunun sonunda ifade ettiği milletine olan sarsılmaz güvenini boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından halk oyunları ve spor gösterilerinin yapıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Muğla

Muğla'daki tören, Atatürk Stadyumu'nda Vali İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün, vatandaşların bayramını tebrik etmesiyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Vali Akbıyık, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünü kutlamanın coşkusu ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın haklı onuru ve gurunu yaşadıklarını belirten Akbıyık, "Millet olarak bu onuru bizlere yaşatan Cumhuriyetimizin kurucusu ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Malazgirt'te, Yemen'de, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Kıbrıs'ta, terör örgütleriyle mücadelede, 15 Temmuz'da kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Programda Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu gösteri gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösteriyi ayakta alkışladı.

Program tören geçişiyle sona erdi.

Burdur ve Isparta

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Albay Şengezer Şimşek ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz törene katılan askerleri, öğrencileri ve halkı selamladı.

Vali Öksüz, yaptığı konuşmada, istiklalden istikbale Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kutlu olmasını diledi.

Başta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in tüm kahramanlarını ve canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve şükranla yad ettiğini kaydeden Öksüz, "Türk milleti destansı İstiklal Savaşı'yla tarihin rotasını değiştirmiş, bölgesel ve küresel dengeleri sarsmıştır." diye konuştu.

Öksüz, Türksüz Anadolu hesabı yapanlara, devletsiz millet hayali kuranlara en güzel cevabın Cumhuriyet'in ilanıyla verildiğine dikkati çekerek, "Milletin varoluş yolculuğunda, özgürlük mücadelemizin zaferle taçlandığı dönemin simgesi olan Cumhuriyet'in ilanı uygarlığımızın gelişim yolundaki en önemli mihenk taşlarındandır." ifadesini kullandı.

Tören, halk oyunları, mehteran, cimnastik gösterilerinin ardından geçiş töreniyle son buldu.

Teke Yöresi'nin Yörük köylerinden biri olan Aziziye köyünde yaşayan vatandaşlar da geçiş törenine kağnı arabasıyla katılarak "Cumhuriyeti Biz Böyle Kurduk" yazılı pankart taşıdı.

Isparta'da Valilik önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kahraman ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tören birliklerini selamladı.

Etkinlik, Isparta Belediyesinin Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisinin ardından tören geçişiyle son buldu.