Çiğli Belediyesi, "Devrim İçin 1935" Anıtını İlk Yerine Taşıdı

Çiğli Belediyesi, 1935 yılında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından yaptırılarak Çiğli'ye hediye edilen "Devrim için 1935" Anıtı ve uzun yıllardır kayıp olan Atatürk Büstünü düzenlediği törenle orijinal yerine ilk haliyle yeniden konumlandırdı.

İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından Atatürk devrimlerini hatırlatmak amacıyla İzmir'in 6 köyüne hediye edilmek üzere yaptırılan "Devrim için 1935" Anıtı ve Atatürk Büstü, Çiğli Belediyesi'nin girişimleri neticesinde bulundu. Son olarak 1994 yılında dönemin belediye başkanının talimatıyla kaldırılan anıt, 29 yıl sonra Kasaplar Meydanı'ndaki orijinal yerini aldı. Törene Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, heykelin akıbeti için yıllarca mücadele eden Çiğlili öğretmen Süleyman Dinçer'in çocukları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katılım gösterdi.

GÜMRÜKÇÜ: "BU ANIT; ATATÜRK'E VE DEVRİMLERİNE BAĞLILIĞIMIZIN TESCİLİ"

Bu anıtın Çiğli'nin kent belleği ve kimliği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "İlçemiz binlerce yıllık tarihi ile İzmir'in en güzide yerleşim yerlerinin başında geliyor. Bizlerde bu tarihi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün benim için çok önemli bir gün. Harmandalı'da bulunan Antik Kent ve Köyiçi Mahallesi'ndeki tescili camimiz gibi ilçemiz açısından tarihi bir öneme sahip olan 'Devrim İçin 1935' Anıtını 29 yıl sonra ilk haliyle orijinal yerine taşımanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. 1935 yılında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik'in Ödemiş, Kemalpaşa, Menderes, Torbalı ve Çiğli'ye hediye etmek için yaptırdığı ve devrimcilik ilkesini hatırlatması amacıyla kaidesine 'Devrim İçin 1935' yazdırdığı Anıt, 1980 darbesi ve sonrasındaki yıllarda devrim karşıtı anlayış tarafından ortadan kaldırılıyor. O dönem Köy Enstitüleri Mezunu öğretmen Süleyman Dinçer, bu konuda büyük uğraşlar verse de somut bir sonuca ulaşamıyor. Anıtın akıbeti belirsiz bir şekilde günümüze geliniyor" dedi.

"29 YILDIR KAYIPTI, 7 AYDA BULDUK"

Büstün yeniden Kasaplar Meydanı'ndaki yerini alması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Süleyman Dinçer'in kütüphanemde bulunan ve büstün hikayesinden bahsettiği 'Çitlenbik Kayayı Çatlattı' kitabından hakim olduğum konuyla ilgili Süleyman Bey'in kızından gelen mektup sonrası araştırmalarımızı derinleştirdik. 7 ay gibi bir sürede Kaklıç'ta Heykel Atölyesi olarak kullandığımız yerin deposunda anıta ulaştık ama kırık döküktü. Vakit kaybetmeden tamirini yaptık. Anıtın tarihi eser statüsünde olmasında dolayı bürokratik işlemler uzun sürse de orijinal yerinde yeniden konumlandırılması Cumhuriyetimizin 100. yılında bizlere nasip oldu. Çiğli olarak, bu anıt için verdiğimiz mücadele ile hem Mustafa Kemal Atatürk'e hem de onun devrimlerine olan bağlılığımızı bir kez daha tescilledik. Yaşadığı dönemde verdiği mücadeleyle bizlere ışık tutan Süleyman Dinçer, adını Çiğli'nin aydınlanma tarihine yazdırdı. Kendisi başta olmak üzere anıtın ilk haliyle orijinal yerine taşınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AYŞE DİNÇER: "UTKU GÜMRÜKÇÜ, BABAM KADAR EMEK VERDİ"

Kaldırılan anıtın yeniden Çiğli'ye kazandırılması için büyük bir çaba sarf eden Öğretmen Süleyman Dinçer'in kızı Ayşe Dinçer, "Babam gerçekten bu büst için çok acı çekti ve büyük bir mücadele verdi. Biz bu mücadeleye birebir şahidiz. Tarihte ismi silinen bir belediye başkanı bunu yaptı ama ağabeyim daha sonra babamın mücadelesini sürdürdü ve anıtı bularak buraya bir kez daha konulmasına vesile oldu. Ancak sonra bir daha kaldırıldı ve aradan yıllar geçti babam vefat etti. Daha sonra bizler ikinci kez basılan 'Çitlenbik Kayayı Çatlattı' kitabı ile beraber bir mektup yazdık ve Utku Başkana ulaştırdık. Utku Başkanımız da bu konuda büyük bir mücadele verdi ve 'Devrim İçin 1935' yazısı da yazıldı. Bugün çok onurluyum çok teşekkür ederim" dedi.

SERHAT DİNÇER: "BU ANIT ÇİĞLİ'DE ATATÜRK DÜŞMANLARINA KARŞI VERİLEN MÜCADELENİN SİMGESİ"

Bu anıtın Atatürk düşmanlarına karşı verilen mücadelenin bir simgesi olduğunu belirten Serhat Dinçer, "Bu anıtın geçmişini bilmeyenler ona bakınca sıradan bir Atatürk Büstü açılışı diyebilirler. Oysa bu anıt hiç de sıradan bir anıt değil; bu anıt Çiğli'de geçmişte gericiliğe, Atatürk'e düşman olan insanlara karşı verilen mücadelenin simgesi. Ben bu anıta bakınca karanlıklar dünyasının şeytanlarına karşı verilen mücadeleyi görüyorum. Bu anıta bakınca şeytanlar dünyasına indirilen bir şamar görüyorum. Bu şamarın indirilmesinde büyük payı olan Çiğli Belediye Başkanı Sayın Utku Gümrükçü'ye çok teşekkür ediyorum. Bugün artık babam anıtın açılmasından sonra daha rahat uyuyacaktır. Bu anıta karşı yapılan saldırıları çok iyi hatırlıyorum. Ben çocukken resmi bayramlar kaldırılan şimdi de geri getirilen bu anıtın önünde kutlanırdı. 1989'da Karşıyaka Belediyesi Çiğli Şube Müdürü olarak göreve başladığımda kaldırılan bu heykelin geri getirilmesini ben sağladım. 12 Eylül'de Atatürk'e karşı olan, devrim sözcüğünden korkan bir yüzbaşı gelmiş 'Devrim İçin 1935' yazsının içini macunla doldurmuş, kaideyi de boyatmış. Ben o macunu kendi ellerimle heykelden söktüm. 1992'ye kadar anıt burada kaldı ama o dönem belediye başkanı olan kişi anıtı çevre düzenlemesi gerekçesi ile kaldırmak istedi. O zaman da babamın mücadelesi başladı, davalar açtı ve davaları kazandı. Ancak o kişi bir süre sonra kamyon şoförü çarptı ve kırıldı diyerek anıtı kaldırdı. Babam bir kez daha dava açtı ve yine kazandı. Fakat babamın ömrü mücadelenin sonunu görmeye yetmedi. Ama orijinalini Sevgili Utku Bey Çiğli'ye kazandırdı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.