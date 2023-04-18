CHP Van Milletvekili Adayı Bedirhanoğlu: "Hepimizin Alt Kimlikleri Var, Ama Hepimiz Kardeşiz. Bu Kenti Sıkışmış Yapı İçerisinden Kurtaracağız"

CHP Van Milletvekili adayı Seracettin Bedirhanoğlu, "Biz farklılıklarımızla zenginleşeceğiz. Bizim görevimiz buradan çıktıktan sonra bu çoban ateşini yaymaktır. Hepimizin köylerimize, evlerimize çıkıp bunu teker teker anlatmamız gerekiyor. Biz herkese sahip çıkacağız. Bu kentin vekili, bölgenin vekili olacağız. Hepimizin alt kimlikleri var ama hepimiz kardeşiz. Bu kenti sıkışmış yapı içerisinden kurtaracağız" dedi.

İSHAK KARA

CHP Van Milletvekili adayı Seracettin Bedirhanoğlu, "Biz farklılıklarımızla zenginleşeceğiz. Bizim görevimiz buradan çıktıktan sonra bu çoban ateşini yaymaktır. Hepimizin köylerimize, evlerimize çıkıp bunu teker teker anlatmamız gerekiyor. Biz herkese sahip çıkacağız. Bu kentin vekili, bölgenin vekili olacağız. Hepimizin alt kimlikleri var ama hepimiz kardeşiz. Bu kenti sıkışmış yapı içerisinden kurtaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerine kısa bir süre kala Millet İttifakı Van'da çalışmalarını yoğunlaştırdı. Millet İttifakını oluşturan 6 siyasi partinin il başkanları ve parti yöneticileri dün CHP'nin Sıhke Caddesi üzerinde bulunan seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan, Millet İttifakı'nın parti başkanlarını kapıda karşıladı. İlvan yaptığı konuşmada, "Haksızlıklara direnen, dik duran halkının yanında duran, dürüst Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak için bizlerde onun gibi çalışacağız ve dik duracağız" dedi.

"NEYİ KINADILARSA BAŞLARINA GELDİ"

Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan yaptığı konuşmada Van'ın iktidar tarafından cezalandırıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"İşlerinden edilen, KHK uygulamalarında işsiz bırakılan insanların, üniversite öğrencilerinin yakınları babası kıt kanaat okuttuğu öğretmen, avukat, mimar ve mühendis olduğu fakat ne avukatlığını ne mühendisliğini, yapamadığı işsizler ordusunun içerisine giren üniversite mezunu gençlerin hakkını hukukunu savunmak için bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan, Saadet, Gelecek, DEVA, İYİ Parti ve Demokrat Parti Genel Başkanı'na Türkiye'de biz varız. Biz bütün ayrılıklarımızı bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakıp bu ülkenin insanlarına faydalı olmak derdindeyiz diyen bu genel başkanlarımıza ve bütün teşkilatların birlikteliklerine bu beraberliklerine öncelikle hepimiz sahip çıkıyoruz. Van'da da bu birlik ve beraberliğin sağlanması adına gayret gösteren il başkanlarımıza teşekkür ediyoruz."

"EMEĞİMİZİ ZAFERLE TAÇLANDIRMAMIZ GEREKİYOR"

Önümüzdeki bayram sürecinin motivasyon açısından çok önemli olduğunu dile getiren İYİ Parti Van İl Başkanı Selim Özgökçe de şöyle konuştu:

"Yolumuz kısa, zamanımız az ama yapacak işlerimiz çok fazladır. Bizler il başkanları olarak bir bütün olduk. Programlarımızı hazırlıyoruz. İlçelerde ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz ve üyelerimiz yekvücut halinde çalışması gerekiyor. Programlarımızın düzenli ve sistematik bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. İçinde bulunduğumuz süreci bize, genel başkanlarımıza, partilerimize ve sizlere yakışır bir şekilde en doğru, en güzel, en yalın haliyle tamamlamalı, hedefe ulaşmalıyız. Birbirimizle istişare ve diyalog halinde olmalıyız. Bütün adımlarımızı bir amaç uğruna atalım. Bir esnaf ile alış-veriş yaparken o esnafımıza partilerimizin seçim programlarını izah edelim. Bu bayram süreci bizim için çok önemlidir. Akrabalarımızla bir araya geldiğimizde millet ittifakına oy talebinde bulunalım."

"6 OY MİLLETVEKİLİNE, 6 OY KILIÇDAROĞLU'NA"

DEVA Partisi İl Başkanı Erdinç Peker ise şunları söyledi:

"Biz bu yola çıkarken bize 6 benzemez parti diyorlardı. Ama salona baktığımız zaman o kadar da altı benzemez değiliz. Çünkü her birimizin abisi, amcası, kardeşi belki bir diğer partinin teşkilat mensubu. Geldiğimiz gün itibariyle milletvekili adaylarımız ortak, Cumhurbaşkanı adayımız ortak. Biz sahada altı benzemez parti değil, altı benzer partiyiz. Biliyorsunuz bu süreçte 1 oy Kılıçdaroğlu'na 1 oy milletvekilimize deniyor. Bunu değiştirmek istiyorum. Her birimiz için en az 6 oy milletvekiline 6 oy Sayın Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'na olacak şekilde çalışmamız lazım."

"15 MAYIS SABAHI MİLLET İTTİFAKI İKTİDAR OLACAK"

Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, AK Parti'nin gün geçtikçe daha fazla eridiğini belirterek, şöyle dedi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 13.Cumhurbaşkanı kesinlikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Bu masa sıradan bir masa değil. Masa yıkıldı dediler tutmadı, masanın ayağı dediler tutmadı. Yani bu masayla ilgili söylenmedik söz bırakmadılar ama tutmadı. Algı oluşturmaya çalışıyorlar o da tutmayacak. Bakanların, kamunun bütün imkanlarını kullanıyorlar. Sizin, bizim, fakirin, yetimin, dulun imkanlarını kullanarak salon kiralıyorlar. Beş yıldızlı otellerde yemekler veriyorlar. Ama giden yok, kimse gitmiyor. Onlara artık kimse güvenmiyor. Bizlere büyük bir teveccüh var, bunu görüyoruz. Bu neyin göstergesidir. 15 Mayıs sabahı Millet İttifakı iktidar olacak. Bu onun göstergesidir."

"MİLLET OLAYA EL KOYMUŞTUR"

Demokrat Parti Van İl Başkanı Ahmet Yaprak da milletin geçmişten beri kötü gidişata iradesiyle dur dediğini aktararak, "Millet geçmişte olduğu gibi şu anda da olaya el koymuştur. Geçmişte bu millet bütün sorunları çözdüğü gibi şimdi de çözecektir. 21 yıldır korkusu sinen şu siyasi iradenin de bu haksızlığına, hukuksuzluğuna, zulmüne millet 'son' diyecektir. Mecliste yeterli sayıda vekil bulundurmayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU KENT HAKKI OLAN PARAYI ALACAK"

Son olarak söz alan Millet İttifakı Van birinci sıra adayı Seracettin Bedirhanoğlu ise mevcut iktidarın kullandığı ötekileştirici dilin insanları kutuplaştırdığını belirtti. Bedirhanoğlu, şöyle konuştu:

"Biz farklılıklarımızla zenginleşeceğiz. Bizim görevimiz buradan çıktıktan sonra bu çoban ateşini yaymaktır. Hepimiz köylerimize, evlerimize çıkıp bunu teker teker anlatmamız gerekiyor. Biz Türkiye'de siyasette makuliyeti getireceğiz, ötekileştirmeyi değil. Biz herkese sahip çıkacağız. Bu kentin vekili, bölgenin vekili olacağız. Hepimizin alt kimlikleri var ama hepimiz kardeşiz. Bu kenti sıkışmış yapı içerisinden kurtaracağız. Bu çoban ateşini yakalım. Ne demişler, 'Mazlumun ahı, indirir Şah'ı. Biz seçildikten sonra da rozetleri çıkarıp bu kentin bir bütünün temsil edeceğiz. Biz Mezopotamya'nın beşiğinde şimdi yoksullukla mücadele ediyoruz."