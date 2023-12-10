CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, Elazığ'da İBB tarafından yapılan okulu inceledi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Elazığ'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan okulda incelemelerde bulundu. Sarıbal, "Bakanlıklarımızla, belediyelerimizle, yüklenici dostlarımızla aslında bu ülkenin bütün çocuklarının en iyi şekilde eğitim göreceği ve en önemlisi deprem riskine karşı ders alarak yaşayabilecekleri mekanları rahatlıkla yapabiliriz. Okulları yapabiliriz, üniversitelerimizi yapabiliriz, yurtları yapabiliriz. Hiçbir gencin bir yurdun asansöründen düşerek hayatını kaybetmeyeceği binaları inşa edebiliriz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Parti meclisi Üyesi Berker Esen, Elazığ İl Teşkilatı ile birlikte Elazığ'da incelemelerde bulundu. 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ depreminden sonra İBB tarafından yapımına başlanan, bölgenin en büyük ve donanımlı okullarından biri olarak tanıtımı yapılan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Sarıbal ve Esen, okulun yapım süreci ile ilgili bilgi aldı.

"EN ENTEGRE, EN MODERN VE EN GELECEĞİ GÖREN PROJE"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin finansmanını üstlendiği okulun depreme karşı dayanıklı, modern ve çok büyük bir kapasiteye sahip olduğunu belirten Sarıbal şunları söyledi:

"Elazığ'ın merkezinde Sürsürü Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyemizin finansmanını sağladığı ve çok değerli yüklenicimiz Çetin Bey'in inşaatını gerçekleştirmeye çalıştığı projenin tam göbeğindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanımız, Parti Meclisi Üyemiz Berker Bey ve değerli yüklenici dostumuz Çetin Bey ile beraber inşaatın son durumunu inceliyoruz birlikte. Nedir bu inşaat? Milli eğitim tarihinin en büyük okul projesi. 25 bin metrekare kapalı alan ve 24 derslik, binden fazla öğrencinin okuyacağı teknik ve meslek lisesi konumunda. Gerçekten Türkiye'nin en entegre, en modern, en geleceği gören bir proje. Sadece öğrencilere değil, bu kentin, bu semtin sosyal kültürel manada eğitim hayatına katkı sunacak bir proje. 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan Elazığ depreminden sonra, Elazığ Milletvekilimiz Gürsel Erol'un çabalarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer olmak üzere üç belediye başkanımız ayrı ayrı üç büyük okul yapma sözü verdiler. ve bugün burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle yapılan teknik meslek lisemizin inşaatının yüzde 65'i tamamlanmış durumda. A Blok dediğimiz dersliklerin ve spor salonlarının kabası tamamen bitmiş durumda. Arkada gördüğünüz gibi sadece detaylar yapılmakta. Hemen kameralarımızın arkasında eğitim salonlarımızın ve laboratuvarımızın olduğu alan gerçekleştirilmekte. ve gerçekten bir inşaat harikası. Gerçekten deprem riskinin minimize edildiği muhteşem bir yapı. Finansmanını sağlayan İstanbul Büyük Şehir Belediyemize yükleniciliğini yapan kıymetli Çetin Bey'e ve burada emeklerini hiç sakınmadan yürüten tüm emekçilere sonsuz teşekkür ediyorum.

"HİÇBİR GENCİN BİR YURDUN ASANSÖRÜNDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMEYECEĞİ BİNALARI İNŞA EDEBİLİRİZ"

Demek ki yapabiliriz. Yan yana, bir arada olursak yapabiliriz. Bakanlıklarımızla, belediyelerimizle, yüklenici dostlarımızla aslında bu ülkenin bütün çocuklarının en iyi şekilde eğitim göreceği ve en önemlisi deprem riskine karşı ders alarak yaşayabilecekleri mekanları rahatlıkla yapabiliriz. Okulları yapabiliriz, üniversitelerimizi yapabiliriz, yurtları yapabiliriz. Hiçbir gencin üniversitenin, bir yurdun asansöründen düşerek hayatını kaybetmeyeceği binaları inşa edebiliriz. Şunu çok iyi bilmeliyiz deprem öldürmez. Deprem bir doğa gerçeğidir asıl mesele bu depreme karşı tedbir almayarak, mekansal olarak yaşam güvencemizi sağlayamadığımız mekanizmayı sorgulamamız gerekir. Maalesef kötü yapılar insanlarımızı aramızdan almakta. O yüzden yan yana geldiğimizde her şeyi başarabildiğimizi bu projede ortaya koyabiliriz. Türkiye, büyük bir devlettir. Türkiye'nin yeterli birikimi var. Türkiye yeterli ders aldı. Bundan sonra hepimizin yan yana gelip güçlerimizi birleştirip doğru işler yapma zamanı. Burada bunu görüyoruz."