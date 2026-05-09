Bomba iddia: Sergen Yalçın istifa etti

Fanatik’in haberine göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası istifa etti.

Beşiktaş’ta Trabzonspor mağlubiyetinin ardından sıcak bir gelişme yaşandı.

SERGEN YALÇIN GÖREVİNDEN AYRILDI

Fanatik’in haberine göre siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın istifa etti. Beşiktaş’ın sahasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından deneyimli teknik adamın görevinden ayrılma kararı aldığı öne sürüldü.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ GELMİŞTİ

Karşılaşma öncesi ve maç sırasında Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın’a yönelik protestolarda bulunmuştu. Tribünlerden “Söylesene hoca takım niye oynamıyor?” tezahüratları yükselmiş, taraftarlar ilk 5 dakikada sessiz protesto yapmıştı.

YÖNETİMDE DE FİKİR AYRILIĞI VARDI

Son günlerde Beşiktaş yönetiminde Sergen Yalçın’ın geleceği konusunda fikir ayrılıkları yaşandığı iddia ediliyordu. Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

