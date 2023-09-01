CHP İzmir İl Örgütü, Yurttaşların Dünya Barış Günü'nü Kutladı

CHP İzmir İl Örgütü, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle broşür dağıtarak yurttaşların Barış Günü'nü kutladı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık savaşı sırasında bile, ‘yurtta sulh, cihanda sulh’ demiş. Tüm dünya üzerinde var olan bugün çatışmaların bir an önce bitmesini, tüm halkların barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasını ümit ediyoruz" dedi.

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Örgütü, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle broşür dağıtarak yurttaşların Barış Günü'nü kutladı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık savaşı sırasında bile, 'yurtta sulh, cihanda sulh' demiş. Tüm dünya üzerinde var olan bugün çatışmaların bir an önce bitmesini, tüm halkların barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasını ümit ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, il yöneticileri ve ilçe başkanları ile birlikte, 1 Eylül Dünya Barış Günü sebebiyle Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca 1 Eylül broşürleri dağıtarak yurttaşların Barış Gününü kutladı.

Dağıtılan broşürlerde "Sevgili İzmirli hemşehrimiz, bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. İnsanlık tarihinin en kanlı savaşlarından biri olan İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı gün. On milyonlarca insanın yaşamını yitirdiği o tarihten itibaren dünyada çok şey değişse de kardeşlik ve barışa dair değerler hiç değişmedi. Çocukların atom bombalarıyla öldürülmediği, şeker de yiyebildiği bir dünya düşüne sahip olanlar, bugün de güzel yarınlar için umut etmeyi sürdürüyor. Çünkü bu düşü kuranlar biliyor ki barış aynı zamanda insanca yaşama onurumuz… Barış, en temel haklarımızın güvencesi, masum bir bebeğin büyüme özgürlüğü… Barış, yeryüzünde bir anne daha ağlamasın, gencecik bedenler yuvasından uzakta toprağa düşmesin diye uzanan kadim bir zeytin dalı… Barış, emeğin hakça bölüşüldüğü bir dünyada yarına gülümseyebilmek… Barış, güzelliklerle yaşasın diye adını verdiğimiz çocuklarımız… Dünyada barışın değerini en fazla bilen milletlerden biri de biziz. Bizler, cennet vatanımız dört bir yandan işgal altındayken barışı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir destan yazarak tesis eden Anadolu halkının evlatlarıyız. Bizler, emperyalizme başkaldırmadan gerçek bir barıştan söz edilmeyeceğini canı pahasına göstermiş bir neslin temsilcileriyiz. Siyasi ve diplomatik dehasıyla yedi düvele barışın ne demek olduğunu öğreten Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir kez daha haykırıyoruz; Yurtta sulh, cihanda sulh!" ifadeleri yer aldı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bugün, Dünya Barış Günü, sabah Konak ilçe örgütümüzün burada bir eylemi vardı. Şimdi il örgütümüzün etkinliğini gerçekleştirdik. Hem vatandaşlarımızın Dünya Barış Günü'nü kutluyoruz hem de savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu tek tek anlatmak istiyoruz. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler diyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık savaşı sırasında bile, 'yurtta sulh, cihanda sulh' demiş. Tüm dünya üzerinde var olan bugün çatışmaların bir an önce bitmesini, tüm halkların barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasını ümit ediyoruz. Halkımıza çağrımız da barışa sahip çıkın" dedi.