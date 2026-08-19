Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Dinamo Tirana, elemeleri geçerek play-off turuna yükselmeyi başardı. Arnavutluk temsilcisinin elde ettiği başarının ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşandı. Futbolcular turu kutlarken, soyunma odasına gelen kulüp başkanının yaptığı hareket ise kutlamanın önüne geçti.

PARA DOLU ÇANTAYLA SOYUNMA ODASINA GİRDİ

Oyuncuları tebrik etmek için soyunma odasına gelen kulüp başkanı, yanında getirdiği para dolu çantayı açtı. Başkan, çantadaki banknotları futbolcuların ortasına doğru havaya ve yere saçtı. Futbolcular ise yaşananlar karşısında büyük bir coşkuyla tezahürat yaptı.

BANKNOTLAR YERE SAÇILDI

Başkanın banknotları tek tek oyuncuların önüne saçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dinamo Tirana'nın play-off turuna yükselmesinin ardından yaşanan sıra dışı kutlama, karşılaşma sonrasında en dikkat çeken görüntülerden biri oldu.