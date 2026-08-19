Haberler

Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu

Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu Haber Videosunu İzle
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı “Kuytulcular” soruşturmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Savcılığın tespitlerine göre “emanetçi üye” olan kişileri kendi adlarına şirket kurmaya, banka hesaplarını kullandırmaya ve malvarlıklarını belirlenen kişilere devretmeye zorlandı; mülklerin görünürde farklı kişilere ait olmasına rağmen fiili kontrolün örgüt yöneticilerinde olduğu öne sürüldü.

  • Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı; 5 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Şüphelilere örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi.
  • Örgütün infak, kurban bağışı, zekât gibi adlar altında topladığı paraları kayıt dışı tuttuğu ve şirketler üzerinden akladığı tespit edildi; 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Alparslan Kuytul liderliğindeki ve kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmanın detaylarını paylaştı. 5 ilde 49 adrese düzenlenen operasyonlarda Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi dahil 32 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, dini duyguların istismar edilerek toplanan paraların şirketler aracılığıyla aklandığı vurgulandı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON VE

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan bilgilendirme notuna göre; CİMER başvuruları, mağdur beyanları, mali analizler ve dijital materyallerin incelenmesi sonucunda 32 şüpheli tespit edildi. 19 Ağustos 2026 tarihinde Adana merkezli olmak üzere Niğde, Elazığ, Osmaniye ve Gaziantep'te toplam 49 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 

 AĞIR SUÇLAMALAR

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise şu şekilde sıralandı:

  • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme
  • Kurulan Örgüte Üye Olma
  • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama
  • Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik
  • Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet

Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması ve el koyma işlemleri devam ederken, örgütün mali faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlere yönetim kayyımı atanması talep edildi.

2018'DEN SONRA YENİDEN YAPILANDILAR

Açıklamada, gruba yönelik 2018 yılında da benzer adli işlemler yapıldığı ancak yapılanmanın bu tarihten sonra lider merkezli hiyerarşik yapısını koruyarak farklı kişiler ve ticari işletmeler üzerinden yeniden organize olduğu belirtildi.

"EMANATÇİ ÜYELER" DETAYI

Mağdur ve tanık beyanlarına göre, örgüt içerisinde mutlak bir liderlik anlayışının hâkim olduğu ve liderin talimatlarının "dini bir yükümlülük" gibi sunulduğu ifade edildi. 

Örgütün finansman modeliyle ilgili; infak, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekât, fitre, öğrenci yardımı” gibi adlar altında toplanan paraların kayıt dışı tutulduğu belirlendi. Toplanan bu gelirlerin, örgütle bağlantılı kişiler ve hususi kurulan ticari işletmeler üzerinden dolaşıma sokularak aklandığı tespit edildi. Örgüt mensuplarının kendi adlarına şirket kurmaya, banka hesabı kullandırmaya ve malvarlıklarını örgütün belirlediği kişilere devretmeye zorlandığı; mülklerin görünürde farklı kişiler adına, fiiliyatta ise örgüt yöneticilerinin kontrolünde olduğu ortaya çıkarıldı.

349 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Yapılanmadan ayrılan, faaliyetleri eleştiren veya adli mercilere beyanda bulunan kişilerin topluluk önünde aşağılandığı, özel hayatları üzerinden hedef gösterildiği ve sosyal medya aracılığıyla sistematik baskıya maruz kaldığı tespit edildi. Bu doğrultuda propaganda yapan ve muhalifleri hedef gösteren 349 farklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Ayrıca, 2022 yılında bir örgüt mensubunun hürriyetinden yoksun bırakılarak malvarlığını devretmeye zorlanması ve kendisine zorla video çektirilmesi iddialarına yönelik açılan kamu davasının da sürdüğü hatırlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN NET MESAJ: HEDEF İNANÇ DEĞİL, SUÇ EYLEMLERİDİR

Başsavcılık, yürütülen adli sürecin düşünce ve inanç özgürlüğüyle bir ilgisi olmadığının altını çizerek şu açıklamayı yaptı:

"Soruşturmanın konusu; dini grup ve gönüllülük faaliyeti görüntüsü altında gerçekleştirildiği iddia edilen somut suç eylemleri, kişilerin dini ve insani duygularının istismar edilmesi suretiyle toplandığı değerlendirilen paralar, oluşan mağduriyetler ve elde edilen gelirlerin ticari yapılar aracılığıyla aklanmasıdır. Hiçbir kişi inancı veya düşüncesi nedeniyle soruşturmanın muhatabı hâline getirilmemiştir."

MAĞDURLARA "KORKMADAN BAŞVURUN" ÇAĞRISI

Bilgilendirme notunun sonunda, yapılanmanın faaliyetleri nedeniyle bağış adı altında yanıltıldığını, malvarlığını devretmeye zorlandığını, baskı veya tehdit gördüğünü belirten mağdurlara çağrı yapıldı. Bu durumdaki vatandaşların çekinmeden Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk kuvvetlerine başvurabileceği belirtilirken, ihbarda bulunanları hedef alacak her türlü baskı eyleminin de ayrıca ve titizlikle soruşturulacağı vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

Hükümeti eleştiriyordu bir hafta önce dedim bu kesin tutuklanacak??

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJon snow snow:

Ben hiçbirine inanmıyorum .tm hükumeti eleştiriyor gereksiz açıklamalar yapıp da bazen kendini hedef gösteriyor eyvallah ama bundan başka bence bi problem yok .adama iftira atilmamalı

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdurrahman Gündeş:

Yaptıkları zulme kılıf bulmaya çalışıyorlar. Allah planlarını bozqcaktır.Günün sonunda galip gelenler Allah'a dayananlardır.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin:

bırakın bu ları , uzun uzun bşrşeyler yazmaya gerek yok gülünç oluyor . c.danışmanı dün suyun ısındı sen akıllanmadın galiba dedi bugün tıtuklandı :) bu kadar basit . şimdi içini doldurmaya çalışmayın

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızebil animation:

bu tür oluşumlara karşıyım ama neden hep muhalif görüştekilere operasyon yapılıyor

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor! Greenwood'u yere göğe sığdıramadılar, Kerem'i yerden yere vurdular

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
İlçede bir ilki gerçekleştirdi, geliri 10 kat arttı! Paraya para demiyor

İlçede bir ilki gerçekleştirdi, geliri 10 kat arttı! Paraya para demiyor
Bu sene kıyamet kopacak! Süper Lig devinden Benzema bombası

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim

Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Kuytulcular'a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi

Kuytulcular'a bir darbe daha! Hepsi kapatıldı
Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu

Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu
Kaymakamlıkta etrafa ateş açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı

Sınırımızdaki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı
Fenerbahçe'nin başı direklerle dertte

Fenerbahçe'nin kaderi oldu! Dünyada böylesi yok