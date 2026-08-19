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Fenerbahçe'nin başı direklerle dertte

Fenerbahçe'nin başı direklerle dertte
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Fenerbahçe'nin son dönemde yaşadığı direk şanssızlığı dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Sarı-lacivertliler, son 30 karşılaşmada tam 26 kez topu direkten döndürdü. Fenerbahçe'nin bu istatistikte dünya lideri olduğu belirtilirken, son örnek Lyon karşılaşmasında yaşandı. Nene'nin 80. dakikadaki şutu direkten döndü.

Fenerbahçe'nin son 30 karşılaşmasına ilişkin ortaya çıkan istatistik dikkat çekti. Sarı-lacivertliler bu süreçte tam 26 kez direğe takıldı. Fenerbahçe'nin ulaştığı bu rakamla söz konusu istatistikte dünya genelinde ilk sırada yer aldığı belirtildi.

SON ÖRNEĞİ LYON MAÇINDA YAŞANDI

Fenerbahçe'nin direk şanssızlığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Lyon karşılaşmasında da devam etti. Sarı-lacivertlilerin Fransız ekibiyle 1-1 berabere kaldığı mücadelede Nene, 80. dakikada gole çok yaklaştı. Nene'nin şutunda top direkten dönünce Fenerbahçe öne geçme fırsatından yararlanamadı. Bu pozisyonla birlikte sarı-lacivertlilerin son 30 karşılaşmadaki direkten dönen top sayısı 26'ya ulaştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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