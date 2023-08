CHP Eskişehir Milletvekili Süllü: "İttifaklar Yokken Biz Bu Şehirde Seçim Kazandık. Hiç Kimse Kusura Bakmayacak"

MELTEM KARAKAŞ

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, yerel seçimlerle ilgili ittifak tartışmalarına ilişkin; "Bugün sözü edilen ittifaklar yokken, genel merkezlerin yaptığı ittifaklar söz konusu değilken hatta bugün sözü edilen ittifak partilerinin hiç adları bile yokken biz bu şehirde seçimleri kazandık. AKP'nin en güçlü olduğu dönemlerde kazandık. Hiç kimse kusura bakmayacak. Böyle göz kırpıp, birilerine şirin görünmek adına Eskişehirlilerimizin oy takdirine ittifaklarla yönlendirilmeye çalışılması konusunda sessiz kalmamızı kimse beklemesin bizden" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Son günlerde İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun Yılmaz Büyükerşen başta olmak üzere CHP ile yapılan ittifaka ilişkin sert söylemlerine yanıt veren Süllü, Hatipoğlu'nun söylemlerinin siyasi nezaketsizlik olduğunu belirtti.

"HER YEREL SEÇİM ÖNCESİ AYNI ŞEYLER SAHNELENİR"

Bazı kesimlerin kendi ikballeri uğruna Eskişehir'in değerlerini tüketmeye çalıştığını söyleyen Süllü, şunları söyledi:

"Biz geçtiğimiz süreç içinde ülkemizin gerçek gündemi ile ilgilendik. Dertleriyle dertlendik. Milletvekili olarak asli görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yerel seçimler öncesi aslında bizim gördüğümüz birtakım şeylerin yeniden sahnelenmeyi başladığını gördük. 25 yıldır yerelde iktidar olunca her yerel seçim öncesi aynı şeyler sahnelenir Eskişehir'de. Biz buna son derece alışkınız. Bazılarının belediyeleri ele geçirme sevdası depreşir bu dönemlerde. Eskişehir'in değerlerini kullanarak siyaset yapmaya çalışanlar özellikle kendi ikballeri uğruna bu değerleri tüketmeye çalışanlarla biz geçmişte de çok sık karşılaştık. Eskişehir'i tanımayanlar Yılmaz Hocamızın şehir için nasıl bir değer taşıdığını bilmeyenler, Yılmaz Hocama çattıklarında, onu gündem konusu yaptıklarında ünleneceklerini çok düşündüler. Biz böylelerini inanın çok gördük. Neler neler gördük biz.

"HER BİRİ YOK OLUP SİLİNİP GİTTİLER"

Yılmaz Hocayı davalarda yargılatma peşine düşenleri mi gördük, Yılmaz Hoca'nın yaşını ima etmeye kalkıp yerel seçimlerde 'koş Hasan koş, gençliğini görsünler' diyenleri de gördük biz bu şehirde. Belediyenin kapılarına birilerini dayatıp bağırtanları da gördük. Kimler geldi kimler geçti. Koskoca bir dağdan bir parça koparıp toz kaldırmaya çalışan çok kişiyi gördük biz bu şehirde ve her biri yok olup silinip gittiler. Her seferinde de boylarının ölçüsünü alarak gittiler çünkü hiçbiri Eskişehir'i tanımıyordu. Eskişehirli seçmenin sağ duyusunu, vefasını hiç kimse bilmiyordu. Ben her zaman Eskişehirli seçmenin sağ duyusuna güvendim. Bakın bugün sözü edilen ittifaklar yokken, genel merkezlerin yaptığı ittifaklar söz konusu değilken hatta bugün sözü edilen ittifak partilerinin hiç adları bile yokken biz bu şehirde seçimleri kazandık. AKP'nin en güçlü olduğu dönemlerde kazandık. Hiç kimse kusura bakmayacak. Böyle göz kırpıp, birilerine şirin görünmek adına Eskişehirlilerin oy taktiri, ittifaklarla yönlendirilmeye çalışılmasına karşı sessiz kalmamızı kimse beklemesin bizden çünkü bu şehir 25 yıldır ve 25 yıl öncesinde hiç olmadığı şekilde bir şehir haline dönüştü.

"SAVUNULACAK KADAR ZAYIF DEĞİL"

Büyükerşen'in yalnız olmadığını söyleyen Süllü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bazı insanlar son günlerde Yılmaz Hocaya sahip çıkmak, savunmak adına yalnız bırakıldığı endişesine kapıldılar. Oysa Yılmaz Hocamız hizmetleri ve siyasetiyle sahip çıkılacak, savunulacak kadar zayıf, hafif ve sığ değildir. Asla bu konuda kendisinin önüne geçmeyiz biz. Kendisi de gerekenleri söylemiştir aslında. Bunu tartmak ve değerlendirmek de tamamen halkımıza düşer. Nitekim 5 dönemdir halkımız başarıyla bunu yerine getirmektedir. Biz neyle karşılaşırsak karşılaşalım asla siyasi nezaketimizi bozmadık, asla farklı siyasi partilerle ya da seçilmişlerle polemiğe girmedik. Girmeyiz de. Ben özellikle Eskişehir'de kalıcı siyaset yapmayı düşünenlere bunu özellikle tavsiye ederim. Herkes siyasi olarak halka hizmet etmeye odaklansın ve bu yolda yürüsün. Eskişehir'de CHP'nin siyasi suçlulukla iç işlerine karışmak hiç kimsenin haddine değil. Bakın şu anda ülke ekonomisi çökmüş durumda. Vatandaş geçim sıkıntısı içinde inliyor. Ekonominin kitabını yazdım diyenler ülke maliyesini batırmış durumdalar. Bu yüzü ne yazık ki vergilerle, zamlarla vatandaşın sırtına yüklemeye çalışıyorlar.

"ŞEHRİ TANIMAYAN YENİ SİYASETÇİLER VAR"

Bu şehrin duyarlılıklarıyla yıllardır nelerle mücadele edildiğini kamuoyu ve sizler çok iyi biliyorsunuz. Ama bu şehri tanımayan yeni siyasetçiler bu duyarlılıkları bilmiyorlar. Benim onlara aslında biraz da eski bir siyasetçi olarak, deneyimli bir siyasetçi olarak bir tavsiyem var, bu tür polemikler yerine, kendi şahsi ikballeri ya da isim yapma adına bu şehrin değerlerini harcamaya hiç kimse kalkmasın. Bu şehrin yıllardır bekleyen sorunları var. Bunları tek tek saymama gerek bile yok çünkü Eskişehir'i bilenler bunları biliyorlar. Çevre yollarından tutun, Gemlik liman bağlantımıza, hava alanımıza, sıklıkla kazaların yaşandığı ölüm yollarımıza kadar pek çok sorunu var bu şehrin. Eğer yerel seçim öncesi gerçekten bir şeyler yapmak istiyorlarsa, bu konuda samimilerse şehrin sorunlarına el atsınlar. Bunlarla uğraşsınlar."